Імміграційно-митна служба США у листопаді депортувала 50 громадян України

У листопаді Імміграційно-митна служба США (ICE) депортувала 50 громадян України – 45 чоловіків і п'ять жінок. Після повернення більшість чоловіків одразу потрапили до територіальних центрів комплектування та були мобілізовані до ЗСУ. Про це у п'ятницю, 27 березня, повідомила телекомпанія CNN.

Як йдеться у матеріалі, українців спершу доправили до Польщі, а звідти – через кордон в Україну під контролем відповідних служб. Серед депортованих був Володимир Дудник, якого майже одразу після повернення направили до навчального центру. За його словами, він очікував можливого призову, однак не думав, що це станеться настільки швидко, адже він навіть не встиг побачити рідних. Після 51 дня підготовки Дудник пройшов додаткове навчання як оператор безпілотників і нині бере участь у бойових діях на сході України з позивним «Америка».

У Державній прикордонній службі України повідомили, що з 45 депортованих чоловіків 24 перебували в розшуку через порушення правил мобілізації або неоновлення облікових даних. Після повернення їх передали поліції, яка доставила їх до ТЦК. За даними Міністерства оборони, на сьогодні близько 2 млн людей перебувають у розшуку за ухилення від мобілізації.

Зазначимо, що після повернення до влади Дональда Трампа у США посилили імміграційну політику та активізували депортації. Попри заяви про фокус на правопорушниках, серед депортованих є люди з незначними або відсутніми порушеннями.

CNN додає, що близько 280 тис. українців в’їхали до США за програмою U4U до її призупинення у січні 2025 року. Хоча програму офіційно не скасували, Служба громадянства та імміграції США припинила прийом нових заяв. Водночас продовження участі в програмі можливе лише за наявності нагальних гуманітарних підстав або суттєвої суспільної користі.

Раніше медіа в США повідомляли про наміри адміністрації Дональда Трампа депортувати багатьох українців. Тоді було відомо про 80 людей, яких мали видворити через порушення американського законодавства.

А вже 18 листопада 50 депортованих США українців перетнули польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині» на Львівщині.