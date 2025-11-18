У вівторок, 18 листопада, 50 депортованих США українців перетнули польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині» на Львівщині. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає «Суспільне».

«Сьогодні через пункт пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею, зі США були повернуті 50 громадян. Вони документовані відповідними документами щодо приналежності до громадянства України чи документами на повернення», – сказав Андрій Демченко.

В’їзд прибулих в Україну оформили відповідно до законодавства, адже, за словами речника, Україна в будь-якому випадку приймає своїх громадян. Зараз з’ясовується інформація про те, чому в США вирішили депортувати кожного з цих людей.

Андрій Демченко додав, що раніше Україна отримувала інформацію від США про наміри про депортацію транзитом через Польщу низки осіб без громадянства США, які є вихідцями з України.

Раніше медіа в США повідомляли про наміри адміністрації Дональда Трампа депортувати багатьох українців. Тоді було відомо про 80 людей, яких мали видворити через порушення американського законодавства.