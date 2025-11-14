За даними ICE, у 2024 році зі США депортували 53 українці

Адміністрація президента США Дональда Трампа готується депортувати кілька десятків українців, яких підозрюють в порушенні американського законодавства. Частина цих чоловіків бояться примусової мобілізації після повернення в Україну. Про це 14 листопада повідомила газета Washington Post з посиланням на адвокатів тих, кого планують депортувати, а також українських високопосадовців.

У коментарі виданню посолка України в США Ольга Стефанішина повідомила, що йдеться приблизно про 80 українців, щодо яких уже ухвалено остаточні рішення про депортацію «через порушення законодавства США». Вона зазначила, що американська сторона працює над організацією повернення, оскільки наразі відсутнє «пряме міжнародне авіасполучення з Україною».

Посолка підкреслила, що депортація є «рутинною процедурою, що застосовується до всіх іноземних громадян та осіб без громадянства, які порушують умови перебування в США, незалежно від їхньої національності».

Неназваний радник президента Володимира Зеленського зазначив, що США можуть депортувати скільки завгодно людей, адже в Україні їм «знайдуть застосування».

Міністерство юстиції США повідомило, що 41-річного Романа Суровцева планують відправити до України вже наступного понеділка, 17 листопада. Адвокати стверджують, що Служба імміграції та митного контролю США (ICE) готує депортацію «значної кількості» українців, яких попереджають про можливе транспортування «військовими рейсами до України або Польщі».

Суровцев, який народився до того, як Україна здобула незалежність, легально приїхав до США зі своєю родиною у чотирирічному віці. У 18 років він скоїв крадіжку зі зломом, а в 19 – разом з друзями викрав мотоцикл. Він провів понад 11 років у в’язниці в Каліфорнії.

У 2014 році імміграційний суд схвалив його депортацію, однак Україна та Росія тоді не підтвердили готовність його прийняти, і чоловіка звільнили. Згодом він одружився та заснував власний бізнес, але в серпні 2025 року його знову затримали в межах кампанії президента Дональда Трампа з масової депортації іммігрантів.

Адвокати Суровцева наголошують, що повернення в Україну становить для Суровцева реальну небезпеку через воєнний стан, ризик примусової мобілізації та «можливе переслідуванням з боку української влади», оскільки він говорить російською, а не українською.

Нагадаємо, у серпні 2025 року США провели депортацію перших мігрантів з України. Водночас у ДПСУ повідомили, що не фіксують масового повернення українців зі Сполучених Штатів.