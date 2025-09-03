До реєстру небажаних осіб у Польщі станом на червень 2025 року внесли 31 тисячу іноземців, з яких найбільше українців – майже шість тисяч. Про це 3 вересня повідомила Rzeczpospolita.

Польська газета інформує, що з початку 2025 року 1100 іноземців депортували з Польщі, що відповідає показникам за увесь 2024 рік. Зокрема, минулого тижня з країни депортували 15 українців – у всіх були судимості, зокрема за зберігання наркотичних та психотропних речовин, крадіжки, пограбування, підробку документів, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та організацію незаконного перетину польського кордону. Їм також заборонили повторний в'їзд до Польщі на термін від 5 до 10 років.

Раніше польські служби повідомляли про негайну депортацію 63 українців та білорусів, через порушення під час концерту Макса Коржа на Національному стадіоні, із них примусово депортували 13 людей.

«Добре, що політика нульової толерантності до іноземців, які порушують закон, продовжується; її слід застосовувати як у Польщі, так і в усьому Європейському Союзі. Ігнорування та не депортація тих, хто порушує закон, навіть правила громадського порядку, зрештою призведе до зростання злочинності серед іноземців. Досить погано, що у нас є значна кримінальна активність серед власних громадян», – каже генерал Адам Рапацький, колишній заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації та засновник Центрального бюро розслідувань (CBŚ).

Полковник Яцек Мака, колишній заступник голови Агентства внутрішньої безпеки сказав Rzeczpospolita: «Можна з упевненістю сказати, що зараз настав час для реакції на минулі події, які призвели до масового, не зовсім контрольованого напливу іноземців до нашої країни. Я маю на увазі, зокрема, наплив іноземців у рамках так званої торгівлі візами, а також хвилю біженців з України після агресії Росії проти цієї країни».

За даними Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, дані про депортованих українців були внесені до списку небажаних осіб у Польщі. Зараз у реєстрі є 31 тис. іноземців (станом на червень 2025 року). Серед тих, хто зараз перебуває у списку, найбільшими групами є громадяни України, Грузії, Сирії, Афганістану, Білорусі та Росії.

Наразі до списку «небажаних» входять:

5900 українців (з яких 4200, або понад 70%, засуджені остаточним вироком)

4200 грузинів (1600 засуджених)

2500 сирійців (включаючи 800 із засудженнями)

2400 громадян Афганістану (300 із засудженнями)

2200 білорусів (500 із засудженнями)

1900 росіян (включаючи 100 із засудженнями).

«У минулому ці іноземці порушували закон, але ніхто послідовно не займався питаннями їхньої законності чи депортації. Зараз політика уряду змінилася, і я вважаю, що вона правильна, хоча дехто може поставити під сумнів ідею про те, що, будучи гостями в нашій країні, вони повинні дотримуватися правових норм. А якщо вони цього не роблять, їх мають відправити назад», – зазначає генерал Адам Рапацький.

Іноземцю видається рішення про повернення (і заборона на в'їзд до Польщі), якщо він, наприклад, незаконно в'їхав до Польщі, не має дійсної візи, в'їхав до Польщі, маючи заборону на в'їзд до країн Шенгенської зони (їхні дані містяться в ШІС – Шенгенській інформаційній системі), або був спійманий на нелегальній роботі. До списку також входять іноземці, засуджені за умисні злочини, ті, хто перебуває в польському або міжнародному санкційному списку за агресію Росії проти України, та злочинці з інших країн ЄС, які, наприклад, мають польські посвідки на проживання. А також іноземці, які, хоча формально й не мають жодних документів, оцінюються спецслужбами як небезпечні або підозрілі.

Усі польські служби можуть подати заявку на включення до списку «небажаних осіб», зокрема поліція, Агентство внутрішньої безпеки та Прикордонна служба, і залежно від виду правопорушення заборони накладаються на термін від шести місяців до максимум 10 років.