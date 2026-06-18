45-річного Арсена Мелкумяна підозрюють у недостовірному декларуванні

Чинному депутату Ужгородської міської ради повідомили про підозру в недостовірному декларуванні на загальну суму 78 млн грн. Правоохоронці стверджують, що він не задекларував користування готельно-ресторанним комплексом та вказав у декларації дохід, який перевищує його офіційний. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора у четвер, 18 червня.

Правоохоронці не уточнюють імені фігуранта, проте на поширених ОГП світлинах видно фасад та логотип готельно-ресторанного комплексу «Кілікія» в Ужгороді. Орендарем комплексу є чинний депутат Ужгородської міськради Арсен Мелкумян, який регулярно знімає відео з ресторану.

За даними слідства, під час перевірки декларації депутата за 2024 рік правоохоронці виявили, що той не задекларував користування готелем площею понад 1074 м², лазнею, харчоблоком з басейном, кафе-баром та іншими обʼєктами. Загальна вартість незадекларованої нерухомості становить майже 50 млн грн.

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«Крім того, депутат задекларував разом із дружиною (Марʼяна Мелкумян – ред.) понад 108 млн грн готівкових коштів у гривневому еквіваленті, однак їхні офіційно підтверджені фінансові можливості свідчать про можливість накопичення лише трохи більше 78,1 млн грн. Таким чином, різниця між задекларованими активами та підтвердженими доходами перевищує 28,3 млн грн», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

За даними правоохоронців, загальна сума недостовірних відомостей у декларації становить майже 78 млн грн. Депутату повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 ККУ (недостовірне декларування). Прокуратура клопотатиму про обрання Мелкумяну запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

На момент публікації Арсен Мелкумян не коментував підозру у своїх соцмережах.

Зазначимо, у декларації Мелкумяна за 2025 рік, опублікованій у березні 2026 року, не вказується імені Марʼяни Мелкумян. Крім того, тоді депутат вказав, що у 2025 році отримав безповоротну фінансову допомогу в розмірі 600 тис. грн від ТОВ «Кілікія-Ужгород». Згідно з даними YouControl, власницями цієї компанії є мати депутата, Ірина Григорівна Григорян та його сестра Татевік Суренівна Мелкумян.

Зазначимо, Арсен Мелкумян – 45-річний ужгородський підприємець та ресторатор. Вперше балотувався в депутати Ужгородської міськради від партії «Слуга народу», очолив однойменну фракцію. У 2021-2023 роках обіймав посаду секретаря Ужгородської міської ради.