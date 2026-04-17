Депутати Ужгородської міської ради вирішили продати земельну ділянку у центрі міста батькові голови Закарпатської облради Дмитру Сараю. Рішення ухвалили під час сесії у четвер, 16 квітня.

Йдеться про 0,027 га землі на вул.Яроцькій, 2, де розташований супермаркет «Вопак».

Земельну ділянку оцінили у 2 млн грн. Таким чином, квадратний метр нерухомості у центрі міста обійдеться новому власнику у 7,4 тис. грн. Ділянку можна використовувати для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.

За приватизацію землі проголосували 23 з 26 депутатів, присутніх на сесії. Департамент міської інфраструктури від імені міської ради має укласти з Дмитром Сараєм договір купівлі-продажу ділянки.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, Дмитро Сарай є батьком голови Закарпатської облради Романа Сарая. Основними напрямами діяльності компаній групи родини є надання в оренду нерухомості та торгівля, зокрема в супермаркетах «Вопак» в Ужгороді. Активи групи: ТОВ «Карпаттрансбуд», ТОВ «Новий ринок», ТОВ «Мінеральні води», ТОВ «Реддітус», ТОВ «Ужгород П.С.Ю.», ТОВ «Максимум» та інші.