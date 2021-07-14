Верховна Рада України знову розгляне законопроект про легалізацію медичного канабісу вже восени цього року. Документ подадуть до парламенту «трохи в іншому форматі», повідомляє «Цензор.НЕТ» з посиланням на голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію.

«Не всі розуміють, як ця індустрія повинна працювати. Ми вже записали ці питання. Попрацюємо над ними і вже восени будемо подавати ще раз в Раду», – додав нардеп.

Водночас сайт «Бабель» посилаючись на свої джерела пише, що на зустрічі із депутатами фракції «Слуга народу», яка відбулася у вівторок, 13 липня, президент Володимир Зеленський намагався з’ясувати, чому частина з них не підтримала законопроект про легалізацію медичного канабісу

Як повідомляється, ще на початку зустрічі президент сказав, що сьогодні обговорюватимуть лише одне кадрове питання, пов’язане з відставкою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Попри це Зеленський все ж спитав депутатів, чому вони провалили голосування за легалізацію медичного канабісу. За словами співрозмовника видання, голова комітету Ради з питань охорони здоровʼя Михайло Радуцький відповів, що спікер Дмитро Разумков не подав сигнал нардепам підтримати документ. За законопроект проголосували 152 «слуги» з 230 — ось хто як.

Як інформував ZAXID.NET, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 липня не підтримала законопроект щодо легалізації медичного канабісу. Його повернули суб'єкту законодавчої ініціативи.

Документ пропонував легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Передбачався жорсткий контроль за обігом канабісу в медичних та наукових цілях. Зокрема, відпускати препарат пропонувалося виключно за електронним рецептом від лікаря, при цьому діяльність, пов'язана з обігом медичного канабісу, вимагала б ліцензії та регулярного звітування.

Проект закону був рекомендований до ухвалення в першому читанні профільним комітетом. Член комітету Ольга Стефанишина повідомляла, що законопроект стосується 2 млн хворих із важкою епілепсією, онкохворих, паліативних.

Підтримати законопроект щодо легалізації медичного канабісу у країні Верховну Раду закликало і Міністерство охорони здоров’я.