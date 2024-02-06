За 2022 рік депутатка заробила понад півмільйона гривень

Депутатка Тернопільської обласної ради Алла Стечишин задекларувала 124 земельні ділянки. Цією нерухомістю володіє вона, її чоловік, доньки та інші родичі. Переважно це землі сільськогосподарського призначення, адже сім’я Стечишин займається агробізнесом.

Депутатка Алла Стечишин подала до НАЗК декларації за 2021 та 2022 роки. Обраниця в них зазначила свого чоловіка Андрія Стечишина, доньок Надію та Анастасію і свекруху Нілу Стечишин. В звітність жителька Тернопільщини внесла 148 об’єктів нерухомості, з них – у власності її сім’ї перебуває 124 земельні ділянки, кілька будинків, нежитлових приміщень, магазин та квартира.

Зокрема вона володіє однією ділянкою в селі Гончарівка (Монастириська громада), п’ятьма в селі Завадівка (Монастириська громада), однією в селі Лошнів (Теребовлянська громада). Загальна площа землі – 61 357 м2. Також вона має в селі Завадівка житловий будинок площею понад 100 м2 і загальною вартістю майже 200 тис. грн. У власності депутатки є квартира в Теребовлі, площею 63 м2.

Її чоловік є власником 17 земельних ділянок в селі Лошнів (Теребовлянська громада), 4 в селищі Коропець (Коропецька громада), 8 в селі Завадівка (Монастириська громада), 8 в селі Сущин (Теребовлянська громада), 39 в селі Гончарівка (Монастириська громада), 4 в селі Устя-Зелене (Монастириська громада), 2 в селі Садове (Коропецька громада), однією в селі Маркова (Коропецька громада) та однією в селищі Микулинці. Загальна площа землі – 1 123 578 м2. В Андрія Стечишин є магазин в селищі Микулинці площею 278 м2. В селі Сущин Андрій Стечишин має дві нежитлові будівлі – площею 1623,6 і 1623,1 м2 та молочний блок, площею 253 м2. В селі Завадівка він володіє нежитловою будівлею площею 212 м2. В селі Устя-Зелене чоловік депутатки має два житлових будинки, кожен з яких – площею понад 85 м2. Андрій Стечишин орендує ще 14 земельних ділянок площею 259 гектарів в Монастириськах та в селі Гончарівка Монастириської громади, в селі Лошнів, Сущин.

На доньку Надію записано чотири ділянки в селі Завадівка (Монастириська громада), 9 в селі Сущин (Теребовлянська громада), одна в селі Нова Гута (Монастириська громада). Загальна площа землі – 105 068 м2. На іншу доньку Анастасію записано 12 ділянок в селі Лошнів (Теребовлянська громади), дві в селі Зубів (Микулинецька громада) та дві в селі Сущин (Теребовлянська громада). Загальна площа землі – 136 509 м2​​.​​​​​

На свекруху депутатки Нілу Стечишин записано житловий будинок площею 177 м2 в Теребовлі та земельну ділянку, на якій він розташований. В цьому помешканні прописана Алла Стечишин. Також родичка має ще дві земельні ділянки в Теребовлі. Власниками земельних ділянок Алла Стечишин та її родичі переважно стали в 2012, 2016 та 2020 роках.

Чоловік Алли Стечишин володіє 100% часткою в корпоративних правах на фермерське господарство «Калина Лошнівська». В грошовому еквіваленті – це 22 861 292 гривні. Також він має і 100% корпоративних прав в ФГ «С-Надія», вартістю 5000 гривень.

Депутатка Тернопільської облради задекларувала зарплату в ФГ «Калина Лошнівська» в розмірі 520 400 гривень. Також вона отримала 20 776 гривень за викладання у закладі вищої освіти «Університет Короля Данила». В ФГ «Калина Лошнівська» зарплату отримав і її чоловік – 506 500 гривень. Також Андрій Стечишин отримав ще дві зарплати – від ФГ «С-Надія» в розмірі 189 000 гривень та від ТОВ «Агропрогрес Теребовля» 582 000. Також в декларації вказано, що депутатка має кредит в «Ощадбанку» в розмірі 409 275 гривень.

Додамо, що Алла Стечишин була обрана в 2020 році до Тернопільської обласної ради по 4 округу від списку політичної партії «За майбутнє». В 2019 році вона як самовисуванка балотувалася до Верховної Ради по 166 мажоритарному округу, але не пройшла. До того Алла Стечишин працювала на посаді Завадівського сільського голови Монастириського району Тернопільської області. Народилася 26.08.1982 року в місті Коломия Івано-Франківської області, одружена, має двох доньок.