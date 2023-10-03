США«дуже прозоро» комунікують із українською владою щодо боротьби з корупцією. Про це інформує «Радіо Свобода» з посиланням на заяву речника Державного департаменту Метью Міллера.

Як повідомляється, так чиновник відповів на питання про те, як Вашингтон доносить до Києва повідомлення щодо цього в контексті прямої бюджетної підтримки.

«Це питання, яке очевидно мало місце й до повномасштабного російського вторгнення, коли ми працювали з Україною, аби заохочувати їх до викорінення корупції. Це обговорення триває, в тому числі під час візиту державного секретаря (до України – ред.)», – сказав він.

За його словами, ці проблеми обговорювалися напряму з президентом Зеленським та іншими представниками українського уряду.

У той же час Міллер вказав на дії української влади в цьому напрямку.

«І я скажу, що ми бачили, як Україна вживає агресивних заходів, в тому числі агресивні дії протягом останніх кількох тижнів, щоб подолати корупцію. І ми вітаємо, що вони продовжують робити ці кроки», – заявив він.

Речник Держдепу вказав на те, що про боротьбу з корупцією в Україні часом говорять як про щось необхідне, аби заручитися підтримкою Заходу та досягнути членства в Європейському Союзу.

«Але також важливо для здатності України будувати довгострокову економіку, таку, яка може підтримувати ті зусилля, які ми очікували побачити. І вони завжди будуть сусідами Росії; їм потрібна економіка, здатна підтримувати безпековий апарат, який може стримувати майбутню російську агресію, і вони не можуть цього зробити, якщо існуватиме широко поширена корупція в різних секторах економіки», – вважає Міллер.