В декларації керівник закладу також вказав три авто

Директор Чернівецького торговельно-економічного інституту Анатолій Вдовічен подав декларацію про свої доходи за 2023 рік. Згідно з нею, керівник вищого навчального закладу за 2023 рік заробив майже 500 тис. грн. Також він задекларував житловий будинок, придбаний в 2023 році за 728 тис. грн. Дружина директора ЧТЕІ Ольга Вдовічена отримала зарплату в цьому ж навчальному закладі понад 400 тис. грн.

В декларації за 2023 рік Анатолій Вдовічен задекларував 9 об'єктів нерухомості. Влітку 2023 року сім’я посадовця придбала житловий будинок загальною площею 138 м2 в Чернівцях. Вартість житла склала 728 тис. грн. Також сім’ї Вдовіченко належить ще один житловий будинок в Чернівцях, площею 356 м2. Дружина директора вищого навчального закладу володію у спільній власності квартирою в селищі Глибока Чернівецького району. 66% житла належить Генадію та Анні Скрябіній. Анатолій та Ольга Вдовічени мають також дві земельні ділянки в Чернівцях площею 768 м2 та 290 м2. Анатолій Вдовічен має також три земельні ділянки в селі Лукавці Берегометівської громади Вижницького району. Ще однією ділянкою в селі Ленківці Дністровського району він володіє спільно з своїм братом Віталієм Вдовіченим.

В сім’ї науковця є три автомобілі. Це Mіtsubishi Outlander 2014 року випуску, Mіtsubishi Outlander 2007 року випуску та Geely CE-2 2014 року випуску.

Анатолій Вдовічен як директор Чернівецького торговельно-економічного інституту заробив в 2023 році понад 375 тис. грн. За викладацьку працю йому також заплатити понад 118 тис. грн. Його дружина Ольга Вдовічена в Чернівецькому торговельно-економічному інституті отримала понад 400 тис. грн. Також Ольга одержала понад 109 тис. грн благодійної допомоги від організації з Великобританії «Врятувати дітей інтернешнл».

Готівкою Анатолій Вдовічен задекларував готівкою 31 тис. доларів та 100 тис. грн. Ще майже 16 тисяч гривень зберігає на банківських рахунках. У дружини Ольги є 15 тис. євро та 100 тис. грн готівкою. На банківських рахунках – понад 26 тис. грн.