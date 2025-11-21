Польська поліція розслідує інцидент на залізниці

У п’ятницю, 21 листопада, у Польщі поблизу міста Острув Великопольський на залізничних коліях виявили розкидані холості гвинтівкові патрони. Про інцидент у поліцію повідомив співробітник компанії, яка координує роботи на колії.

Як повідомляє Rzeczpospolitа, два холості патрони, прив'язані дротом, були прикріплені до тримача рейки, що кріпить її до шпали. На місці працює поліція.

«Наша спеціальна слідча група вже на місці. Ми знайдемо злочинця», – запевнив в ефірі польської радіостанції речник Головного управління воєводської поліції в Познані Анджей Боров'як.

За даними поліції Великопольщі, цей вчинок міг бути «провокацією» та «спробою перевірити реакцію влади». Одна з версій, яку розглядає влада: злочинець міг хотіти надати розголосу цій події у контексті нещодавніх актів саботажу на залізниці.

«Ми визначаємо всю цю подію як явну провокацію, явну спробу перевірити реакцію влади в контексті актів саботажу, які відбуваються в Мазовійському регіоні. Ми зробимо все можливе, щоб встановити, заарештувати та притягнути до відповідальності винуватця», – сказав Анджей Боров’як.

Нагадаємо, нещодавно на ділянці залізниці Варшава – Люблін у Польщі здетонував вибуховий пристрій, внаслідок чого було пошкоджено колію. Диверсантами виявилися громадяни України Євгеній Іванов і Олександр Кононов, які втекли в Білорусь.