Для Львівщини закупили 57 нових автомобілів «швидкої»
Обласний центр медицини катастроф розподілить машини пропорційно для підстанцій
Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 57 нових автомобілів швидкої допомоги. Це 34 стандартні «швидкі» – автомобілі Citroen і Renault Master та 23 реанімобілі.
Як повідомили у департаменті охорони здоров’я ЛОДА, 12 машин Центр закупив за кошти НСЗУ через «ковідний» пакет, 45 автомобілів – це поставка МОЗ.
«Швидкі» пропорційно розподілять по всіх підстанціях в області. Вже у п’ятницю, 18 червня, нові машини почнуть використовувати. Заступник голови Львівської облради Юрій Холод розповів, у які міста скерують автомобілі:
1. Станція екстреної медичної допомоги «Львів» - 25 автомобілів;
2. Станція екстреної медичної допомоги «Буськ» – 6 автомобілів: Буськ (1), Красне (1), Золочів (1), Броди (1), Підкамінь (1), Кам'янка-Бузька (1).
3. Станція екстреної медичної допомоги «Червоноград» – 3 автомобілі: Червоноград (2), Радехів (1).
4. Станція екстреної медичної допомоги «Новояворівськ» – 5 автомобілів: Новояворівськ (1), Яворів (1), Немирів (1), Краковець (1), Судова Вишня (1).
5. Станція екстреної медичної допомоги «Самбір» – 4 автомобілі: Самбір (2), Турка (1), Старий Самбір (1).
6. Станція екстреної медичної допомоги «Стрий» – 7 автомобілів: Стрий (2), Сколе (2), Верхнє Синьовидне (1), Жидачів (1), Миколаїв (1).
7. Станція екстреної медичної допомоги «Дрогобич» – 7 автомобілів: Дрогобич (2), Трускавець (2), Борислав (1), Східниця (1), Стебник (1).
За інформацією керівника Центру медицини катастроф Андрія Васька, зараз на базі Центру є 140 автомобілів, але близько 100 з них потребують заміни. На початку липня очікується поставка ще 55 автомобілів. Щодня до оперативної диспетчерської служби надходить понад 5 тисяч звернень.