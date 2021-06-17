В п'ятницю автомобілі розприділять у райони Львівщини

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 57 нових автомобілів швидкої допомоги. Це 34 стандартні «швидкі» – автомобілі Citroen і Renault Master та 23 реанімобілі.

Як повідомили у департаменті охорони здоров’я ЛОДА, 12 машин Центр закупив за кошти НСЗУ через «ковідний» пакет, 45 автомобілів – це поставка МОЗ.

«Швидкі» пропорційно розподілять по всіх підстанціях в області. Вже у п’ятницю, 18 червня, нові машини почнуть використовувати. Заступник голови Львівської облради Юрій Холод розповів, у які міста скерують автомобілі:

1. Станція екстреної медичної допомоги «Львів» - 25 автомобілів;

2. Станція екстреної медичної допомоги «Буськ» – 6 автомобілів: Буськ (1), Красне (1), Золочів (1), Броди (1), Підкамінь (1), Кам'янка-Бузька (1).

3. Станція екстреної медичної допомоги «Червоноград» – 3 автомобілі: Червоноград (2), Радехів (1).

4. Станція екстреної медичної допомоги «Новояворівськ» – 5 автомобілів: Новояворівськ (1), Яворів (1), Немирів (1), Краковець (1), Судова Вишня (1).

5. Станція екстреної медичної допомоги «Самбір» – 4 автомобілі: Самбір (2), Турка (1), Старий Самбір (1).

6. Станція екстреної медичної допомоги «Стрий» – 7 автомобілів: Стрий (2), Сколе (2), Верхнє Синьовидне (1), Жидачів (1), Миколаїв (1).

7. Станція екстреної медичної допомоги «Дрогобич» – 7 автомобілів: Дрогобич (2), Трускавець (2), Борислав (1), Східниця (1), Стебник (1).

За інформацією керівника Центру медицини катастроф Андрія Васька, зараз на базі Центру є 140 автомобілів, але близько 100 з них потребують заміни. На початку липня очікується поставка ще 55 автомобілів. Щодня до оперативної диспетчерської служби надходить понад 5 тисяч звернень.