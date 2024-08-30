34-річний військовослужбовець перед смертю знищив три ворожі танки та дві БМП-3 противника

Дружина загиблого старшого сержанта Олександра Леунова з Рівненщини отримала сертифікат на купівлю квартири. Вручення документу відбулося до Дня пам’яті загиблих захисників України у четвер, 29 серпня. Про це повідомили в обласному ТЦК та СП.

За інформацією відомства, 34-річний Олександр Леунов неодноразово брав активну участь в АТО та ООС. Він був тричі поранений, але від евакуації постійно відмовлявся й залишався на позиціях разом зі своїм підрозділом.

16 березня 2022 року старший сержант Олександр Леунов виконував бойове завдання в районі населеного пункту Кам'янка Харківської області. Під час прориву колон ворожої техніки з міста Ізюм у напрямку Слов'янська, в складі 3-ї аеромобільно-десантної резервної роти, він висунувся на передній край оборони. Під час зустрічного бою, розділившись силами до взводу, зайняв позицію на лівому фланзі дамби у Кам'янці. На чолі підрозділу військовий вступив у бій з противником, знищив три ворожі танки та дві БМП-3 противника.

«Завдяки рішучим діям Олександра було зупинено висування ворожих колон у напрямку міста Слов'янськ і недопущено оточення наших військ противником. На жаль, в результаті прямого влучання з ворожого танку по БТР-80, де знаходився старший сержант Олександр Леунов, він отримав поранення несумісні з життям», – зазначають у ТЦК.

Додамо, що у 2023 році Олександру Леунову посмертно присвоїли звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».