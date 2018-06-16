Два митрополити Вселенського Патріархату прибули до Грузії обговорити українське питання

Католикос-Патріарх всієї Грузії Ілля II

До Патріарха Грузії Іллі ІІ з візитом прибула делегація Вселенського Патріархату, щоби, зокрема, обговорити українське питання, пише РІСУ.

Секретар грузинського Патріарха, протоієрей Мікаел Ботковелі повідомив, в складі делегації – два високопоставлених митрополити Вселенського Патріархату.

Католикос-Патріарх всієї Грузії, Святіший і Блаженніший Ілля II мав 17 червня прийняти їх в Патріархії, передає «Релігійна правда».

«Архієреї Вселенського Патріархату ознайомлять Святішого з позицією Вселенського Патріарха, пов’язаної з поточними церковними проблемами в Україні», – повідомив отець Мікаел.

Вони залишать Грузію 18 червня.

До слова, раніше Патріарха Грузії відвідав голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Тоді він обговорив питання щодо підтримки автокефалії України з Президентом Грузії, Головою Парламенту та Святішим Патріархом Іллею ІІ, тому що «підтримка Грузинською Православною Церквою української автокефалії є дуже важливою».

Через останні події навколо української церкви, 4 червня патріархію Грузії з одноденним візитом відвідав голова відділу зовнішніх церковних зв’язків Російської православної церкви, митрополит Іларіон (Алфєєв). Як пояснили в патріархії, метою візиту було ознайомлення з позицією РПЦ подій навколо Української Церкви.

22 квітня 2018 року головний секретаріат Вселенського Патріархату за підсумками роботи Синоду оприлюднив повідомлення, у якому зазначив, що у питанні надання автокефалії для української церкви вони консультуватимуться із«сестринськими Православними Церквами».