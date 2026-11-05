Російські танкери Talisman і Leruo змінили пункт призначення

Два з трьох танкерів із російським пальним, які прямували до США в межах угоди Дональда Трампа з Владіміром Путіним щодо купівлі та імпорту російського дизельного пального, різко змінили курс. Про це 4 листопада повідомила газета Financial Times.

За даними видання, російські танкери Talisman і Leruo, що належить гонконзькій компанії та плаває під прапором Сьєрра-Леоне, більше не вказують атлантичне узбережжя США як пункт призначення. Обидва танкери перебувають під західними санкціями.

Ще в понеділок, 2 листопада, Leruo змінив сигнал на «Бразилію», а Talisman попрямував з Атлантичного океану до Середземного моря і зараз перебуває біля берегів Алжиру. У Talisman у графі «пункт призначення» вказано статус «очікує вказівок» – це означає, що у вантажу поки що немає підтвердженого покупця або порту призначення.

Третій танкер Agioi Fanendes, що належить грецькій судноплавній компанії Eastern Mediterranean Maritime, продовжує рухатися у бік США, однак також передає сигнал for orders. Його власник раніше повідомив FT, що «отримання замовлень у порту розвантаження ще не підтверджено».

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Водночас ще один танкер Beast, що перебуває під санкціями та належить компаніям із Сейшельських островів, завантажив паливо в порту Приморськ 27 жовтня і продовжує рухатися до США.

Financial Times нагадує, що ціни на ф’ючерси дизельного пального зросли більш ніж на 60% з початку війни в Ірані. Станом на початок листопада середня вартість дизеля на автозаправках у США становила 6,27 долара за галон (1,66 долара за літр), що близько до рекордного рівня у вересні.

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп заявив, що домовився з Владіміром Путіним про постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світові ринки. За задумом Трампа, це мало знизити ціни на пальне та зміцнити його політичну підтримку за кілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу США.

Домовленість обурила демократів у Конгресі та частину республіканців. Вони заявили, що угода може бути незаконною, і вимагали від президента її скасувати. Губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл також попередила портових операторів про можливі санкції за приймання російського пального.

На цьому тлі минулого тижня Україна відновила удари по російських нафтопереробних заводах. За повідомленнями, припинення таких атак могло бути однією з умов домовленості про постачання дизеля.

Попри розрахунки Трампа, на проміжних виборах 3 листопада демократи здобули більшість в обох палатах Конгресу США – Сенаті та Палаті представників. У програних виборах президент США звинуватив республіканських кандидатів.