Сертифікати отримали також члени сімей ветеранів

У Чернівцях двадцятьом ветеранам і членам їхніх родин вручили 20 сертифікатів на житло на загальну суму 45 млн грн. Це сертифікати лише на виділення частини грошей, необхідних для придбання квартири або ж будинку. Вручення відбулося в п’ятницю, 29 серпня, в Чернівецькій обласній військовій адміністрації.

У 2025 році на забезпечення ветеранів житлом Буковина отримала 45 млн грн з державного бюджету, повідомив керівник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк у п’ятницю, 29 серпня. Гроші на таку підтримку надійшли з Європейського Союзу в межах реалізації програми Ukraine Facility.

Одним із ветеранів, хто отримав сертифікат на житло, став житель Чернівців Віталій Бакрев. Він пішов воювати у 2022 році як доброволець. Разом зі своїм підрозділом обороняв та звільняв від російських окупантів Київщину, пізніше Харківську область. Під час одного зі штурмів ворожих позицій на Ізюмському напрямку отримав поранення та втратив ногу. Наразі отримав протез та проходить реабілітацію у Чернівцях. На рахунку сертифіката, який отримав ветеран, зараз є майже 2 млн грн, повідомляє Укрінформ. За ці гроші ветеран планує придбати житло у місті.

«В одному з відділів соцзахисту мені розповіли про таку можливість подати свою кандидатуру на отримання сертифіката на житло. Зібрав необхідні документи як інвалід війни, і мені повідомили про виділення коштів на купівлю власної домівки. Давно про це мріяв і зараз дуже задоволений», – зазначив ветеран.

У Чернівецькій ОВА зазначили, що сертифікати підтверджують виділення певної суми, які ветерани можуть витратити на придбання житла. Суми залежать від різних аспектів, зокрема від кількості дітей у сім'ї. Загальна сума вручених сертифікатів складає 45 млн грн. У 2024 році Чернівецька область отримала 103,9 млн грн державного фінансування для забезпечення житлом 48 сімей учасників бойових дій.