У ДТП буса Mercedes та вантажівки Scania постраждали випадкові перехожі

У четвер, 27 жовтня, у місті Хирів Самбірського району на Львівщині сталася ДТП мікроавтобуса та вантажівки. У результаті постраждали дві випадкові пішохідки, їх з важкими травмами доставили до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 17:45 у місті Хирів на перехресті вул. Добромильської та Самбірської. Зіткнулись мікроавтобус Mercedes, яким керував 41-річний житель міста Коломия Івано-Франківської області, та вантажний автомобіль Scania, за кермом якого був 40-річний житель міста Ковель Волинської області.

ДТП сталася увечері 27 жовтня у Хирові (фото поліції)

Унаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали двоє жительок Хирова віком 50 та 56 років, які перебували поблизу місця ДТП. Після зіткнення з вантажівкою мікроавтобус, рухаючись по інерції, наїхав на них. Обох жінок з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.