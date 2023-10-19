Одну з постраждалих пішохідок госпіталізували в реанімацію

У середу, 18 жовтня, у ДТП на Львівщині постраждали двоє пішоходів. Одна аварія сталася у Дрогобичі, інша у Львові. Обох постраждалих з травмами госпіталізували, зокрема, у реанімацію.

За даними поліції Львівщини, близько 12:00 на вул. Самбірській у Дрогобичі 55-річний водій автомобіля Volkswagen Golf, 55-річний Дрогобича, здійснив наїзд на 83-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП літня жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована в реанімацію.

Volkswagen збив літню жінку у зоні пішохідного переходу (фото поліції)

Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталася близько 17:20 на вул. Кондукторській у Львові. 36-річна водійка автомобіля Smart, жителька Стрия, здійснила наїзд на 56-річного пішохода, мешканця одного з сіл Львівського району. Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За цими фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцям загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.