Поліцейські повідомили про підозру у службовій недбалості двом акушеркам Острозької багатопрофільної лікарні. Їх звинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті немовляти. Про це у четвер, 5 лютого, повідомила пресслужба поліції Рівненської області.

Правоохоронці встановили, що 17 січня 2024 року близько 06:30 до лікарні звернулася 29-річна жінка з переймами. Під час спостереження за породіллею 70-річна лікарка-акушерка не ініціювала перегляд тактики ведення пологів, попри семигодинний перебіг родового процесу.

Крім того, 37-річна акушерка-гінекологиня, яка безпосередньо приймала пологи, пізно діагностувала патологію, що вимагала негайного проведення кесаревого розтину.

За даними слідства, під час операції новонароджена дівчинка отримала пологову травму. Того ж дня немовля у стані мозкової коми госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні. Попри зусилля медиків, через місяць дитина померла. Відповідно до лікарського свідоцтва, причиною смерті стала важка асфіксія під час пологів.

Слідчі повідомили обом медичним працівницям про підозру за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (невиконання або неналежне виконання медичним працівником професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього). Санкція статті передбачає відсторонення від посади до трьох років, обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до трьох років.