Наслідки обстрілу Курахового Донецької області, 27 листопада 2022

Росіяни в неділю, 27 листопада, обстріляли з артилерії місто Курахове Донецької області, внаслідок чого загинули двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Росіяни обстріляли Курахове з артилерії – 2 людини загинули, 1 одержала поранення», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Також, за словами Кириленка, внаслідок обстрілу 4 будинки зазнали пошкоджень. Голова Донеччини зауважив, що Курахове вже далеко не вперше потрапляє під ворожий вогонь – «росіяни послідовно і цілеспрямовано б'ють по цивільних».

Додамо, що за минулу добу, 26 листопада, на Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули п’ятеро людей, ще четверо отримали поранення. У зв’язку з постійними обстрілами Кириленко вкотре закликав жителів області до евакуації.