Кіз віддають тільки для утримання та розведення

Мешканцям села Кваси Рахівського району місцева еко-ферма «Розенталь» безкоштовно передасть кіз для формування міні-ферм. Умовами для отримання тварин є наявність місця для випасу та утримання, а також можливість у майбутньому здавати молоко для місцевої сироварні. Також ферма пропонує деякі породи кіз на продаж за символічні ціни, однак фермери наголошують, що тварини віддаються тільки для утримання, а не на забій.

Як повідомляє громадська організація «Кваси – наповнюйся», проект із безкоштовної передачі кіз мешканцям села проводиться спільно з місцевою еко-фермою «Розенталь». Програма передбачає передачу кіз для формування міні-ферм родинного типу від 10 до 20 голів в кожній. Отримати тварин можуть тільки мешканці села Кваси.

«Умови безкоштовної передачі включають співбесіду зі спеціалістами ферми, наявність місця для утримання та випасу, а також підписання угоди про співпрацю по здачі молока на сироварню «Розенталь» у майбутньому», – йдеться у повідомленні.

Для тих, хто бажає придбати кізочок на утримання, ферма також надає цю можливість за симовлічною ціною: зааненських кіз продають за 500 гривень, помісь заанонубійці – 750 гривень. «Важливо, що кізоньки передаються та продаються виключно для утримання, а не для забою», – уточнюють фермери.

Крім того, ферма готова безкоштовно передати мешканцям Ясінянської громади чотирьох баранів гібридів гірськокарпатської породи та французької породи Лакон на утримання для розплоду та покращення молочної продуктивності господарств. Умови – пройти співбесіду, мати власне поголів’я овець, а також приміщення для утримання тварин. Усіх зацікавлених та охочих просять звертатися за до еко-ферми «Розенталь» за телефоном: +380 96 889 04 96.

Зазначимо, раніше еко-ферма «Розенталь» запропонувала безкоштовно отримати саджанці зимових сортів яблунь для усіх мешканців села Кваси. Таким чином ферма спільно з громадською організацією «Кваси – Наповнюйся» планує заохотити селян до вирощування невеличких садів та переробки яблук.