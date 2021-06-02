Новака можуть відпустити на волю після сплати застави у розмірі 1 млн злотих

Апеляційний суд у Варшаві у середу постановив, що колишній в.о. глави «Укравтодору», екс-міністр транспорту Польщі Славомір Новак, якого у квітні звільнили із СІЗО після восьми місяців утримання, повинен бути знову заарештований. Про це пише «Укрінформ».

За рішенням суду, Новака можуть відпустити на волю після сплати застави у розмірі 1 млн злотих (7,5 млн грн).

Суд розглянув у середу, 2 червня, апеляцію місцевої прокуратури на рішення суду першої інстанції, який постановив звільнити Новака із СІЗО під заставу. Своєю чергою розмір застави, яку Новак мав сплатити до 26 квітня, опротестував захист ексглави Укравтодору.

У результаті суддя Апеляційного суду Дорота Радлінська відкинула апеляцію захисту Новака про зменшення розміру застави, залишивши в силі рішення попередньої інстанції з цього приводу. У суді постановили, що Новак має повернутися до СІЗО і буде звільнений лише у випадку сплати 1 млн злотих.

Виконання цього рішення суд переніс до 19 червня.

Як інформував ZAXID.NET, 12 квітня, окружний суд у Варшаві відхилив клопотання прокурора про продовження тимчасового арешту екс-очільника «Укравтодору», колишнього міністра транспорту Польщі Славоміра Новака.

Хто такий Славомір Новак і за що його судять

Славомір Новак з 2011 по 2013 рік працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем'єра Дональда Туска. Також він обіймав посаду голови «Укравтодору» до 2019 року.

У липні 2020 року польська прокуратура висунула офіційні обвинувачення Новаку у керівництві організованою злочинною групою, яка отримувала неправомірну вигоду від корупції. Крім того, йому оголосили про підозру від українського НАБУ.

20 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало Славоміра Новака, 22 липня його взяли під варту. У розслідуванні бере участь й Національне антикорупційне бюро України.

Згодом у НАБУ роз'яснили, що, за версією слідства, посадові особи «Укравтодору» створили злочинну організацію, діяльність якої була спрямована на розкрадання коштів міжнародних організацій, які виділяли гроші для ремонту доріг в Україні. Подібні махінації за участю тих же осіб виявили в Польщі. Тому антикорупційні органи обох країн об'єднали зусилля для спільного розслідування діяльності злочинної організації у сфері дорожнього господарства.

Також 4 січня Офіс генпрокурора України та Державне бюро розслідувань направили у Польщу письмове повідомлення про ще одну підозру для вручення Славоміру Новаку. Вона стосується умисного невиконання Новаком рішення та постанови суду, а також перешкоджання їх виконанню (ч. 3 ст. 382 КК України).