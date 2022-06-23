Олегу Худякову був 51 рік

колишній керівник служби громадської безпеки Головного управління Нацполіції України в Херсонській області Олег Худяков скоїв самогубство після звільнення з полону російських загарбників, повідомило в четвер, 23 червня, херсонське видання «Мост» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Як йдеться в публікації, 51-річного Худякова раніше викрали російські окупанти. Він перебував у полоні впродовж тижня.

«Дуже ймовірно, що окупанти, які на Херсонщині не можуть сформувати свою «поліцію» з місцевих кадрів і шукають людей з досвідом роботи в правоохоронних органах, намагалися примусити Худякова до співпраці. Вірогідно мали місце погрози стосовно членів сім'ї поліцейського (у нього лишилися дружина і син) або інших близьких. Тому за відсутності іншого варіанту вирішити цю проблему, не ставши зрадником, Олег Худяков прийняв страшне рішення», – пишуть журналісти.

Як наголошується в публікації, на відміну від багатьох колег, Олег Худяков не мав політичної упередженості, завдяки чому підтримував рівні стосунки з представниками різних політичних сил і завжди намагався мирно вирішити всі конфлікти. Під час подій Євромайдану Худяков підтримував конструктивні стосунки з учасниками протестних акцій, не приховуючи свого негативного ставлення до намірів тодішнього керівництва МВС активно застосовувати силу. Багато в чому завдяки саме Худякову події кінця 2013-го - початку 2014-го року в Херсоні пройшли без значних загострень.

З 2020 року Олег Худяков працював радником начальника ГУ Нацполіції в Херсонській області й провідним консультантом з питань громадської безпеки.