Справа Іштвана Цапа розглядалася у суді із 2017 року

Ужгородський міськрайонний суд призначив колишньому заступнику мера Ужгорода Іштвану Цапу шість років позбавлення волі у справі про отримання 45 тис. грн хабара за приватизацію землі. Справа розглядалася понад п'ять років, обвинуваченого Іштвана Цапа за цей час щонайменше шість разів звільняли з посади, після чого він кожен раз поновлювався через суд (востаннє – у червні 2022 року). Втім, зараз Іштван Цап не є заступником мера Ужгорода. У коментарі ZAXID.NET посадовець заявив, що з вироком не погоджується і стверджує, що відео, яке є доказом у справі, є змонтованим.

Про вирок екс-заступнику міського голови Ужгорода Іштвану Цапу стало відомо у четвер, 25 серпня, після повідомлення прес-служби Закарпатської обласної прокуратури. За даними правоохоронців, фігурантами справи були троє чоловіків: заступник міського голови, якого звинувачують в отриманні хабара, його спільник та голова профільної комісії Ужгородської міськради.

Екс-заступника мера Ужгорода Іштвана Цапа визнали винним за ч. 3 ст. 368 ККУ (отримання хабара) та засудили до 6 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими функціями. Його посереднику, працівнику комунального підприємства Олегу Громадському за пособництво у хабарництві дали 5 років ув’язнення з конфіскацією майна (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 ККУ). Голову земельної комісії Ужгородської міськради Станіслава Пономарьова, який також був фігурантом справи, суд виправдав.

Нагадаємо, ще у січні 2017 року заступника міського голови Іштван Цап та голову земельної комісії Станіслава Пономарьова арештували за отримання хабара за дозвіл на приватизацію землі. У прокуратурі зазначають що, за хабар тодішній заступник мера Ужгорода Іштван Цап «пропонував представнику ТОВ сприяти у вирішенні питання щодо викупу підприємством земельної ділянки по заниженій вартості, вказаній у звіті про експертну грошову оцінку». Земля, про яку йшлося, знаходилася на околицях Ужгорода та призначалася для обслуговування автомийки.

«Серед основних доказів – заява щодо вимагання екс-заступником міського голови неправомірної вигоди в розмірі 45 тисяч гривень, відеозаписи зустрічі обвинуваченого з заявником, де йшлося про необхідність передачі коштів та обговорено деталі угоди, протокол огляду місця події, де правоохоронці знайшли грошові кошти – предмет неправомірної вигоди», – йдеться у повідомленні прокуратури.

У коментарі ZAXID.NET Іштван Цап зазначив, що готується подавати апеляцію на вирок суду та заявив, що відео, яке у справі є доказом, змонтоване, про що має висновки Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

«За п’ять років було понад 80 судових засідань. В юридичній площині ми розбили всі їхні докази. Ключовим нібито доказом у сторони обвинувачення є відео, яке тиражувалося. За нашим клопотанням Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз провів дослідження цих відеороликів і зробив висновок, що це є копії з елементами монтажу. У справі нічого немає і до відповідальності треба буде притягати сторону обвинувачення», – прокоментував Іштван Цап.

«Жодного свідка, жодного речового доказу. Тому ми спокійно йшли до того, що суд немає іншого варіанту ніж винести три виправдовувальні вироки. Проте, суд не готовий до цього ні морально, ні по духу. Ми тільки вчора отримали текст вироку, апеляція однозначно буде», – додав Іштван Цап.

У Закарпатській обласній прокуратурі уточнюють, що суд залишив у силі запобіжні заходи, визначені раніше – це тримання під вартою із заставою у 240 тис. грн.