Колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера

Законопроєкт про обмеження перебування на посаді для міських голів до двох термінів, який готують народні депутати, суперечить Конституції. Він має на меті обмежити перебування на посаді лише для однієї категорії виборних посад. Крім цього, він передбачає зворотну дію у часі. Про це в ефірі «Першого Західного» розповів юрист у сфері конституційного права та заступник голови Центральної виборчої комісії у 2007-2018 роках Андрій Магера.

Хоч на сайті Верховної Ради офіційного документа законопроєкту поки немає, але ініціатива викликала дискусії у мешканців тих міст, де вибирали мерів більше ніж два рази. Йдеться про Київ, Дніпро, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль тощо. Зазначимо, що з підтримкою законопроєкту виступив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Однак він запропонував компроміс – обмежити кількість строків на посаді міського голови до чотирьох. Андрій Магера вважає це політичною заявою.

«Коли начальник Львівської ОВА в робочий час коментує ці політичні моменти, то в мене виникають питання: невже в голови Львівської ОВА є достатньо часу, щоб займатися політикою? У статті 119 Конституції є дуже багато обов'язків і функцій голів держадміністрацій, але облишмо ті ніжні політичні стосунки між ним і львівським міським головою. Нехай вони розбираються між собою», – сказав Андрій Магера.

Ініціатива передбачає можливість для міських голів перебувати на посаді два строки. На думку Андрія Магери, законопроєкт має юридичні неточності.

«Здається, що його писав не юрист, бо юрист розуміє: термін та строк в контексті часу – це зовсім різні поняття. Термін – це точка в часі, а строк – проміжок. І коли в законопроєкті пишуть, що не більше як два терміни підряд, то в юриста може закипіти голова, він намагатиметься зрозуміти, як поєднати ці дві точки в часі і яким чином законопроєкт може працювати без конституційних положень, яким він суперечить», – говорить Андрій Магера.

За його словами, є два конституційні моменти, які суперечать пропозиціям нардепів. Йдеться про те, що з усіх виборних посад в Україні (президент, народний депутат, сільські голови й депутати місцевих рад), обмеження хочуть запровадити лише щодо міських голів. Магера зазначив, що хоч є обмеження щодо Президента України (не більше двох строків підряд), але заборона не є абсолютною. Йдеться про те, що після перерви та сама людина може знову балотуватися на посаду.

«Відносно всіх інших посадових виборних осіб таких обмежень не існує. Щоб змінити становище речей, то, очевидно, треба вносити зміни до Конституції, не ухвалювати зміни до Виборчого кодексу, а саме до Конституції. Другий момент – законопроєкт передбачає зворотну дію закону у часі. Цей закон поширюється на тих міських голів, які вже до того обиралися. Тобто двічі, тричі тощо. Це дивна конструкція з погляду Конституції, бо вона прямо забороняє зворотність дії закону в часі», – пояснив Андрій Магера.

Він додав, що у прикінцевих положеннях законопроєкту написано, що він стосується міських голів, які вже обрані. Наприклад, закон може зупинити повноваження таких міських голів як Віталія Кличка, Бориса Філатова, Руслана Марцінківа, Сергія Надала та Андрія Садового.

Магера наголосив, що в конституціях європейських країн немає обмежень щодо кількості строків обрання мерів чи міських голів, оскільки це є справою територіальної громади.

«Щоб зареєструвати цей законопроєкт достатньо підпису одного народного депутата. Очевидно, що якщо мовиться про підписи одразу кількох нардепів, то це свідчить, що одна людина не хоче брати на себе відповідальності… Але ми ж розуміємо, що певний нардеп афілійований з певною політсилою і з погляду політичної, навіть не з правової, це дивна річ налаштувати проти всієї політичної сили впливових міських голів багатьох територіальних громад в Україні», – додав Андрій Магера.

Нагадаємо, що колишній народний депутат Олександр Черненко 11 квітня повідомив, що у Верховній Раді хочуть зареєструвати законопроєкт щодо обмеження мерських каденцій до двох. Ініціатива передбачає не заборону на два терміни поспіль, а взагалі на все життя.