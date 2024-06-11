Юрій Крошко очолював ГУНП у Волинській області з 2020 до 2024 року

Слідчі ДБР проводять розслідування щодо колишнього очільника Головного управління Національної поліції у Волинській області 40-річного Юрія Крошка за статтею про зловживання службовим становищем. Згідно з матеріалами справи, він вимагав хабарі від керівників територіальних підрозділів та їхніх заступників за безпідставне закриття кримінальних проваджень. Крім цього, поліцейський міг організувати схему незаконного переправлення людей через держкордон та схему незаконного продажу автомобілів. Про це стало відомо з опублікуваних у судовому реєстрі ухвал Личаківського районного Львова. Наразі Юрій Крошко не отримав підозри та продовжує працювати у Нацполіції.

Згідно з матеріалами справи, впродовж 2020-2022 років очільник Нацполу Волині Юрій Крошко вимагав у підлеглого купувати за власні гроші та передавати у власність пов'язаних з керівництвом ГУНП людей автомобілі. Йдеться про Škoda Octavia 2015 року виготовлення й вартістю приблизно 11 тис. доларів, квадроцикл BRP за 10 тис. доларів, автомобіль Dadi вартістю 3,3 тис. доларів та авто Ssang Young Rexton за 6 тис. євро. У випадки відмови керівник погрожував створювати підлеглого штучні перешкоди у проходженні служби в Національній поліції України.

Крім цього, слідчі встановили, що посадовець намагався легалізувати незаконні доходи та приховати їх від декларування. Для цього він залучив свого друга, який є уродженцем Житомира, та реєстрував на нього майно. У такий спосіб поліцейський особисто передав другу Volkswagen Touareg 2015 вартістю 42 тис. доларів, який зареєстрували на благодійний фонд «Правопорядок і безпека громадян». Згодом організація надала транспорт в безкоштовне користування поліцейському. Правоохоронець у жовтня 2020 року обміняв Volkswagen Touareg на Toyota Land Cruiser 200 вартістю 70 тис. доларів. Цей автомобіль також оформили на благодійний фонд, але правоохоронець продовжив користуватися авто.

Зазначимо, що ще 2013 року сайт «Четверта влада» повідомляв, що БФ «Правопорядок і безпека громадян» отримував у Луцьку гроші за безкоштовну довідку про несудимість. Людей змушували платити за документ під час оформлення закордонного паспорта. Згідно з інформацією YouControl, фонд працює з 2001 року. Його створили підприємці та колишні правоохоронці, щоб допомагати тодішній міліції. З 2006 року й до тепер очільником фонду є Василь Живко. Його родичка, Олена Живко, працює головною спеціалісткою ситуаційного відділу Національної поліції у Волинській області. У судовому реєстрі можна знайти ухвалу Личаківського райсуду за 2020 рік, у якій йдеться, що БФ «Правопорядок і безпека громадян» міг під виглядом благодійної допомоги незаконно отримати 227 тис. грн.

Під час розслідування також встановили, що Юрій Крошко залучив підлеглих й організував схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Він з посадовицею Нацполу Наталією Горошко неодноразово готували, підписували та скеровували листи до обласної адміністрації для сприяння у виїзді з України до Польщі їхніх довірених людей для начебто перевезення гуманітарної допомоги. Однак насправді чоловіки привозили автомобілі, які згодом Юрій Крошко продавав. До схеми він залучив приблизно 47 водіїв, які незаконно перетинали кордон й привезли понад 70 авто. До схеми також може бути причетним начальник управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області Дмитро Мисковець.

Слідчі ДБР у лютому 2024 року провели обшуки у приміщенні волинського обласного благодійного фонду «Правопорядок і безпека громадян» на вул. Винниченка, 21 у Луцьку. Під час обшуку слідчі вилучили документи. Зокрема, супровідні листи з підписами Крошка, договори на безоплатне користування автомобілями. Крім цього, ДБР провело обшуки у будинку Юрія Крошка на Житомирщині та вилучило 9,2 тис. доларів, 33 тис. грн, золотий злиток на 10 г та квадроцикл BRP Outlander 5khd. Також з кабінету поліцейського слідчі вилучили документи, чотири мобільних телефони та 4,1 тис. доларів.

Зазначимо, що у пресслужбі ГУНП у Волинській області після обшуків ДБР заперечували причетність Юрія Крошка до незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.

Додамо, що у травні 2024 року начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко, який був на посаді з 2020 року, за власним бажанням написав рапорт на звільнення. Після цього він обійняв посаду помічника голови відділу координації проєктів розвитку поліції Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України. Новим керівником поліції Волині став 48-річний Олег Сліпчук.