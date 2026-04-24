Суд врахував, що обвинувачений на час розгляду справи був військовослужбовцем

Міжгірський районний суд визнав колишнього правоохоронця Олександра Остропольського винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон і призначив йому 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 8 квітня, у листопаді 2025 року обвинувачений погодився переправити через кордон ухилянта. Він забрав його з дому і повіз у напрямку Закарпаття.

Щоб подолати чотири поліцейські та прикордонні блокпости, Олександр Остропольський передав чоловіку посвідчення учасника добровольчого батальйону і сказав вивчити анкетні дані у разі зупинки правоохоронцями. Обвинуваченого разом з ухилянтом затримали 5 грудня на дорожній поліцейській станції «Торунь» у Хустському районі.

Під час судового засідання обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання вини. Суд також врахував, що він перерахував 250 тис. грн на підтримку ЗСУ і на час розгляду справи був військовослужбовцем.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Сергій Пухальський визнав Олександра Остропольського винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон і на підставі статті 69 КК України призначив йому більш м'яке покарання, ніж передбачено законом. Обвинуваченому присудили 51 тис. грн штрафу з позбавленням права 2 роки обіймати посади, пов’язані з охороною державного кордону.

За інформацією НАЗК, старший інспектор Головного управління національної поліції в Миколаївській області Олександр Остропольський звільнився з роботи через кілька днів після затримання на Закарпатті.