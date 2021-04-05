Хвороби застають нас зненацька. Так, часто люди стикаються із різноманітними захворюваннями суглобів. Бувають випадки, коли вихід один – операція! Адже головне – це жити без обмежень. Сучасна медицина пропонує на сьогодні інноваційний метод повернення можливості рухатись – ендопротезування! Прикладом такої операції стала історія пацієнтки «Лікарні ЕКСПЕРТ». Галину Павлівну 10 років турбували болі в колінах, вона не могла повноцінно насолоджуватися життям.

Це моя остання надія! Численні лікарі (навіть була в Ізраїлі) виписували мені ліки, кололи уколи – нічого не допомагало. Операція в Ізраїлі була для мене неможливою, адже це дуже дорого. Після рекомендації знайомої я звернулась в лікарню ЕКСПЕРТ, – згадує Ганна Павлівна.

Передумовами до ендопротезування є тяжкі захворювання суглобів. Найбільш поширене з них – артроз. Артроз колінного суглоба – це процес поступового руйнування (зношування) хряща під час зменшення синовіальної рідини, що призводить до стирання головок цього органу. На початку захворювання відчувається біль під час ходьби. З часом симптоми посилюються: для хворого складно піднятися чи спуститися сходинками, а також біль виникає під час вставання з ліжка, посилюється за тривалого перебування в русі.

Головне завдання лікаря у такій ситуації – оцінити та врахувати не лише аспект ураженого суглоба, а й встановити причину, що призвела до цього. Часто консервативні методи лікування не приносять успіху, тоді залишається лише один вихід – ендопротезування.

Ендопротезування суглоба – це золотий стандарт лікування, під час якого проводиться заміна пошкодженого суглоба на протез із сучасних матеріалів. Ендопротез, який встановлюється, повністю повторює форму та структуру суглоба, а також виконує всі покладені на нього функції.

Операція з ендопротезування є ефективною і також часто стає єдиним методом відновлення втраченої функції суглобів. Завдяки розвитку сучасних технологій воно стало звичайною операцією.

Ендопротезування в лікарні ЕКСПЕРТ

Лікарня ЕКСПЕРТ проводить ендопротезування згідно з європейськими стандартами: за світовими протоколами, в сучасних операційних у виконанні провідних травматологів з багаторічним досвідом.

«Для нас немає неможливого! Наша команда впроваджує найсучасніші операційні методики: малоінвазивно, технологічно та природно! Що таке малоінвазивно? Це означає мінімальний доступ – на 7-10 см! Малотравматично! Що означає технологічно? Це, коли протез служитиме вам максимально довго! Що означає природно? Ми відновлюємо анатомічну частину людини з її функцією та призначенням! Якщо ми говоримо про первинне втручання, здійснивши сповна передопераційне планування, труднощі не можуть виникнути – це простий алгоритм дій», – розповідає Богдан Іванів, лікар-ортопед-травматолог.

Команда лікарів ЕКСПЕРТ враховує усі тонкощі справи, побажання пацієнта та втілює мрії людей повернутися до рухомого способу життя. Операційна ЕКСПЕРТ оснащена сучасним обладнанням, що дозволяє застосувати усі передові технологічні досягнення для здоров’я пацієнтів.

«На початку 2021 року ми провели операцію ендопротезування: замінили одразу два колінні суглоби. Варто зазначити, що операція була не з легких. Проте Ганна Павлівна, неймовірно сильна жінка, після такої складної операції змогла вже через кілька годин самостійно ступити декілька кроків», – говорить Богдан Іванів, лікар-ортопед Лікарні ЕКСПЕРТ

Вид і розмір ендопротеза підбирають лікарі після ретельного обстеження: з урахуванням віку, стану здоров'я, анатомічних і фізіологічних особливостей пацієнта. Сучасні протези суглобів виробляють з особливо міцних і біоінертних видів металевих сплавів, кераміки та поліетилену. Передові високоякісні способи обробки поверхонь ендопротезів зводять ризик відторгнення до нуля і допомагають уникнути ускладнень. Великий вибір видів, форм і розмірів ендопротезів дозволяє лікарю з ювелірною точністю підібрати протез для кожного конкретного пацієнта.

Реабілітація після ендопротезування

Лікарі ЕКСПЕРТ супроводжують пацієнта до, під час та після операції. Пацієнт залишається під контролем ортопедів на час реабілітації. Регулярно проводиться оцінка стану протезованого сегмента для корекції, прогнозу та запобігання можливих ускладнень.

Вже в день операції пацієнт може встати на оперовану ногу, не відчуваючи при цьому болю. В перші 4-6 тижнів рекомендується користуватися милицями. Це суттєво знижує ризик виникнення ускладнень в ранньому та пізньому реабілітаційних періодах.

Завдання лікарні ЕКСПЕРТ – максимально комфортно та безпечно провести операцію, допомогти пацієнту заново повірити у свої сили та зрозуміти, що шанс на одужання є завжди!