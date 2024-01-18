Митрополита Євгєнія визнали людиною, яка загрожує національній безпеці Естонії

Естонія відмовилася продовжувати дозвіл на проживання для глави Естонської православної церкви московського патріархату Євгєнію (Валєрію Рєшетнікову). Естонський уряд вважає, що митрополит становить загрозу національній безпеці країни, повідомило у четвер, 18 січня, естонське видання ERR.

«Естонія вирішила відмовити митрополиту Євгенію або Валєрію Решетнікову в продовженні посвідки на проживання, тому що його публічні дії та заяви підтримують агресора, і він не змінив своєї поведінки, попри попередні попередження», – повідомив керівник філії прикордонного бюро РРА Індрек Ару.

У міністерстві закордонних справ Естонії підкреслили, що неодноразово зверталися до Євгєнія з вимогами не виправдовувати кремлівський режим і повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Попри спілкування з МЗС, Валєрій Решетніков не припинив пропагандистську діяльність.

Через це уряд Естонії визнав Решетнікова людиною, яка становить загрозу державній безпеці Естонії та не подовжив йому посвідку на проживання. Митрополит має виїхати з країни до 6 лютого 2024 року.

Водночас в прикордонному бюро повідомили, що рішення не продовжувати посвідку на проживання Решетнікова стосується виключно його поведінки та не стосується Естонської православної церкви Московського патріархату або її вірян.

Нагадаємо, 16 січня в Естонії арештували російського професора Вячеслава Морозова, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Його заарештували на два місяці, щоб професор не змік текти від відповідальності.