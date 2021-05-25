Соціальна мережа Facebook почала позначати сторінки російських засобів масової інформації, які контролюються урядом. Відмітка «Це видання контролюється державою Росія» 25 травня з'явилася на публікаціях таких ЗМІ як РІА «Новости», Russia Tuday (RT), Ruptly і Sputnik.

У Facebook пояснили, що почали спеціально позначати ці видання, оскільки вважають, що зміст публікацій таких ЗМІ може перебувати під частковим або повним контролем російської влади.

«Щоб виявляти такі ЗМІ, компанія Facebook проводить дослідження і застосовує спеціально розроблену систему оцінювання. Оскільки сторінки підконтрольних державі засобів масової інформації за підтримки влади впливають на думки людей, компанія Facebook застосовує до них особливо високі стандарти прозорості», – йдеться в повідомленні Facebook.

скріншот зі сторінки РІА «Новости» у Facebook

Соцмережа виявляє такі організації за допомогою визначень і правил, перевіряючи власників, керівників, джерела фінансування, а також процеси, які допомагають забезпечувати незалежність редакційної політики, пише «Обозреватель».

Як інформував ZAXID.NET, у квітні 2021 року Facebook виявив і видалив дві мережі ботів, що загалом налічували майже 600 акаунтів і 400 сторінок. Перша мережа налічувала 105 акаунтів і 24 публічні сторінки Facebook, а також п’ять акаунтів Instagram. За створенням сторінок стоять «особи, пов’язані з партією «Слуга Народу»», а на їх просування витратили близько 210 тис. доларів.

Сторінки публікували дописи українською та російською мовами, здебільшого про політику і корупцію, сатиру про Covid-19, слова на підтримку «Слуги Народу» й чинної української влади, а також критикувала Віталія Кличка й Петра Порошенка.

Друга мережа ботів налічувала 477 акаунтів і 363 сторінки Facebook, а також 29 акаунтів Instagram. До неї, як показало розслідування Facebook, причетні Андрій Деркач і Петро Журавель, а також його медіа Begemot – усі вони перебувають під санкціями міністерства фінансів США.