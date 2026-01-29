Ділянка площею понад 8,5 га охоплює значну частину комплексу ФК «Волинь»

У Луцьку виник скандал через комунальну землю площею майже 8,6 га у селі Дачне, яку орендують компанії, пов’язані з родиною нардепа Ігоря Палиці. Ділянка є частиною тренувальної бази футбольного клубу «Волинь». Ще у 2016 році Ківерцівська райдержадміністрація надала її в оренду на 49 років ТОВ «Грін Ріелті», яке згодом передало нерухомість пов’язаній фірмі – ТОВ «Біла Акація». Про це у череду, 28 січня, повідомили журналісти-розслідувачі видання «Сила правди».

28 січня на сесію Луцькради винесли питання про зміну орендаря у зв’язку зі зміною власника нерухомості на ділянці. Новим користувачем стало ТОВ «Біла Акація», фактичним бенефіціаром якого є родина Палиці. Депутати підтримали рішення – 27 із 37 присутніх проголосували «за».

Ділянка площею понад 8,5 га охоплює значну частину комплексу ФК «Волинь»: роздягальні, складські приміщення, водонапірну башту, побутові корпуси, котельню та футбольне поле. На ній також розташовані чотири приватні об’єкти нерухомості ТОВ «Біла Акація»: лікувальний корпус, два спальні корпуси (готовність 43%) та туалет (готовність 55%). Весь комплекс обгороджений парканом і перебуває під охороною.

Фото «Сили правди»

Опозиційні депутати критикували це рішення. Депутат від фракції «Свідомі» Валентин Хаймик заявив, що передача великої земельної ділянки під виглядом «невеликого майна» може бути схемою на користь сім’ї Палиці. Він пропонував відкласти розгляд питання, щоб детально вивчити документи, однак комісія більшістю голосів відхилила цю пропозицію.

У міській раді відповіли, що інформація Хаймика «не відповідає дійсності та є маніпуляцією громадською думкою». За словами заступниці директора департаменту містобудування Софії Гули, рішення сесії технічне: «Цим ми лише приводимо договір оренди 2016 року у відповідність до чинних вимог, без зміни суті договору».

Додамо, що луцьке ТОВ «Грін Ріелті» нині перебуває у стані припинення. Компанія належить Андрію Шабаєву, який входить до топменеджменту бізнес-структур нардепа Ігоря Палиці. Шабаєв разом з Ігорем Хмельовим був співзасновником фірми «Град Інвест Ріал Істейт», яка приватизувала колишній обкомівський готель «Круча» та отримала в оренду на 49 років майже гектар землі під ним. Ця ж компанія заснувала у Луцьку ТОВ «Готель “Нобл”».

Крім того, ТОВ «Грін Ріелті» кілька років тому опікувалося стадіоном «Авангард» та його майном. Через цю фірму у 2015 році проходив трудовий шлях нинішнього голови Волинської обласної ради Григорія Недопада – ще до отримання ним першої політичної посади в Ківерцівській райраді, яка саме тоді ухвалила рішення про передачу землі в оренду.

ТОВ «Біла Акація» зареєстроване в Одесі, статутний капітал компанії перевищує 324 млн грн. Її власницею є колишня дружина Ігоря Палиці. Фірма володіє нерухомістю в Одесі та Луцьку, зокрема оздоровчим центром «SportLife».