Лікаря Галицької лікарні визнали винним у зловживанні впливом

Івано-Франківський суд оштрафував лікаря Галицької центральної лікарні Романа Віблого за отримання 500 доларів хабара. За ці гроші лікар обіцяв посприяти в отриманні позитивного висновку медико-соціальної експертної комісії для продовження інвалідності. Суддя Олеся Зеленко визнала Романа Віблого винним у зловживанні впливом і оштрафувала його на 25,5 тис. грн. Водночас лікар свою вину не визнав і наполягав, що це було лише шахрайство по відношенню до пацієнта, оскільки ні на кого впливати лікар не збирався.

Про вирок лікарю-травматологу, який отримав 500 доларів хабара за сприяння у підтвердженні інвалідності у середу, 15 грудня, повідомило видання «Курс».

У матеріалах справи йдеться, що до Романа Віблого, який працює на посадах лікаря-травматолога у ТзОВ «Медекс Плюс» у Івано-Франківську та Галицькій центральній райлікарні у грудні 2018 року звернувся чоловік, який у квітні 2017 року отримав виробничу травму на ПрАТ «Івано-Франківськцемент». Після проходження лікування висновком Івано-Франківської обласної медико-соціальної експертної комісії йому було встановлено інвалідність третьої групи терміном на один рік.

«У зв`язку із закінченням терміну дії висновку потерпілий звернувся до Галицької ЦРЛ для лікарського обстеження, а саме до лікаря травматолога-ортопеда хірургічного відділення Романа Віблого. Після цього улікаря виник злочинний умисел отримати хабар за вплив на осіб, які входять у комісію МСЕК, для сприяння в отриманні інвалідності 3 групи», – йдеться у матеріалах справи.

Лікар повідомив, що для позитивного вирішення питання потрібно 500 доларів та призначив зустріч для отримання грошей поблизу місця його роботи у Франківську клініки «Медекс Плюс». Після отримання грошей лікаря затримали працівники СБУ, яких про вимагання хабара повідомив потерпілий.

Під час розгляду справи Роман Віблий пояснив суду, що хоча і попросив гроші для впливу на рішення комісії, наміру впливати не мав, а кошти планував залишити собі. За його словами, він вчинив шахрайство, а не корупційний злочин.

Вивчивши матеріали справи, суддя Івано-Франківського міського суду Олеся Зеленко визнала Романа Віблого винним у зловживанні впливом та призначила йому штраф у розмірі 25,5 тис. грн. Також лікар заплатить 5,1 тис. грн процесуальних витрат. На рішення суду ще може бути подана апеляційна скарга.