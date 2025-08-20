Уперше Сметанін очолював «Укроборонпром» з червня 2023 по вересень 2024 року

Герман Сметанін знову став генеральним директором АТ «Українська оборонна промисловість». Наглядова рада компанії проголосувала за кандидатуру 32-річного інженера. Про це повідомили в соцмережах «Укроборонпрому» в середу, 20 серпня.

«Пошук, відбір та оцінку кандидатів, яких було 14, проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson. Вона спеціалізується на доборі керівників найвищого рівня та має низку успішних кейсів у провідних українських та іноземних бізнесах», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що рішення про призначення Сметаніна було ухвалено після фінальних співбесід з кандидатурами, які потрапили у шорт-лист за результатами попереднього відбору.

Нагадаємо, Герман Сметанін вже обіймав посаду гендиректора «Укроборонпрому» у 2023-2024 роках. У 2024 році Верховна Рада підтримала призначення Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості в уряді Дениса Шмигаля.

17 липня 2025 року Герман Сметанін повідомив, що завершив свою каденцію як міністр з питань стратегічних галузей промисловості України у зв’язку з відставкою прем’єра Дениса Шмигаля. Того ж місяця очолюване Сметаніним відомство ліквідували, а його функції поклали на Міністерство оборони.