Кабінет Міністрів затвердив зміни в структурі уряду

У межах реорганізації уряду оновлений Кабінет міністрів України ухвалив рішення про скорочення чотирьох міністерств. Про це в понеділок, 21 липня, повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд вирішив реорганізувати міністерство національної єдності, яке підпорядковувалось підозрюваному у зловживанні службовим становищем та хабарництві Олексію Чернишову. Це міністерство приєднають до міністерства соціальної політики, утворивши нове – міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України.

Мінсоцполітики, сімʼї та єдності передадуть бюджетні призначення, передбачені у 2025 році для міністерства національної єдності, а саме:

«Керівництво та управління з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій» у сумі 83 млн 24,7 тис. грн за загальним фондом державного бюджету (видатки споживання) на «Керівництво та управління у сфері соціальної політики»;

«Забезпечення інформаційного суверенітету України на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях, інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів» у сумі 56 млн 421,9 тис. грн за загальним фондом державного бюджету (видатки споживання) на нову бюджетну програму;

«Забезпечення виконання завдань і заходів із підтримки українців за кордоном та сприяння їх поверненню в Україну» у сумі 150 млн 28,7 тис. грн за загальним фондом державного бюджету, з них видатки споживання – 142 млн 688,7 тис. грн, видатки розвитку – 7 млн 340 тис. грн на нову бюджетну програму.

Окрім цього, Кабмін ліквідовує міністерство аграрної політики та продовольства та Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Їхні функції покладуть на нове Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Також урядовці ліквідують міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а його функції покладуть на міністерство оборони.

У новій редакції положення про міністерство оборони України передбачено, що міноборони є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує:

державну політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони й військового будівництва у мирний час та особливий період;

державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі;

державну політику у сфері космічної діяльності.

До слова, 17 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення оновленого складу Кабінету міністрів під керівництвом прем’єрки Юлії Свириденко. Частина міністрів повторно очолили підвладні їм відомства.