Активіст Павло Павлов уже неодноразово мав проблеми із законом

Директор з безпеки «Закарпатгазу» відсудив у керівників скандальної організації «Доста» Павла Павлова та Назара Никорчука 50 тис. грн моральної шкоди за зйомку провокативних відео. Прямі ефіри, які керівник ГО «Доста» Павло Павлов вів у Facebook, а також його висловлювання про працівників «Закарпатгазу» визнані судом такими, що ображають честь та гідність людини. Самого Павла Павлова зобов'язали видалити відео з із Facebook та публічно спростувати свої слова. Керівник організації «Доста» не вперше має проблеми з законом: у травні 20222-ого його засудили до 6 років тюрми за смертельну ДТП. Також він є фігурантом справи про незаконне поводження зі зброєю. Інші члени цієї ж ГО також мали проблеми із законом: активіст цього об’єднання навесні 2022 року був затриманий за рекет.

У рішенні Великоберезнянського райсуду вказано, що директор з безпеки «Закарпатгазу» Олександр Енінгі звернувся до суду з позовом проти керівника ГО «Доста» Павла Павлова та керівника філії цієї ж організації у Чернівецькій області Назара Никорчука з позовом про захист честі через одне з відео на Facebook, записаних посеред серпня 2021-ого. За словами позивача, Павло Павлов та Назар Никорчук спеціально зібралися біля будівлі «Закарпатгазу», щоб ображати працівників установи та нецензурно облаяти самого керівника з безпеки. «Виражаючись нецензурною лайкою відносно працівників підприємства, проявляючи неповагу до честі та гідності осіб, протягом тривалого часу чіплялись до працівників підприємства та сторонніх громадян, перешкоджали працівникам клієнтського сервісу належно виконувати власні функціональні обов’язки, не реагували на вимоги працівникам поліції не порушувати громадський порядок та залишити адмінприміщення підприємства, застосовуючи фізичну силу відносно працівників охорони», – йдеться у тексті рішення.

Позивач також просив суд зобов’язати фігурантів справи видалити із Facebook і YouTube відеоролики з образами та неправдивою інформацією. Яка саме інформація є неправдивою, позивач не уточнив, однак вказав, що відео є у вільному доступі, його бачить все більша кількість осіб, через що «зростає і агресія сторонніх людей до нього». Олександр Енінгі заявив, що кілька разів зустрічав незнайомців, які починали його привселюдно обзивати та ображати, що, на його думку, також спричинено публікацією цього відео.

Суд розглянув висновок лінгвістичної експертизи, яка підтвердила, що у висловлюваннях активістів ГО «Доста» містяться образи, а також негативна інформація щодо його діяльності, яка принижує честь, гідність та ділову репутацію.

Відтак суддя Великоберезнянського районного суду Маріанна Крегул зобов'язала керівника ГО «Доста» Павла Павлова та керівника філії цієї ж організації у Чернівецькій області Назара Никорчука видалити відео та опублікувати вибачення зі спростуванням недостовірних відомостей у Facebook. Обоє обвинувачених зобов’язані не видаляти публікації з вибаченнями протягом трьох років. Крім того, суд зобов’язав відповідачів виплатити потерпілому 50 тис. грн моральної шкоди, а також сплатити ще понад 6,8 тис. грн на рахунок АТ «Закарпатгаз». Рішення може бути оскаржене в апеляційному суді протягом тридцяти днів з дня проголошення.

Зазначимо, ГО «Доста Україна» відома на Закарпатті своїми частими протестами щодо високих тарифів на комунальні послуги, неодноразовими акціями поблизу будівель газових служб та обленерго, мітингами щодо забезпечення прав ФОПів, перекриванням руху на кордонах, блокуванням доріг та викриванням гральних закладів. Також члени організації позиціонують себе як журналісти та неодноразово заявляли про можливість видачі журналістських посвідчень активістам своєї ГО. Користуючись посвідченнями преси, прихильники ГО «Доста Україна» неодноразово вривалися до залу засідань у Закарпатській обласній раді.

За даними аналітичної системи YouControl, ГО «Доста Україна» зареєстрована у 2017 році в селищі Великий Березний на Закарпатті. Засновниками організації є місцевий мешканець Павло Павлов та ужгородець Василь Марадик. ГО «Доста Україна» офіційно має філії на Волині, у Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Харківській областях.

Керівник організації Павло Павлов неодноразово потрапляв у скандали та був судимий за вчинення смертельної ДТП в Ужгороді. У березні 2021 року активіста засудили до 6 років тюрми. Павла Павлова повинні були взяти під варту у залі суду, однак він втік до оголошення вироку. Пізніше Павлова оголосили у розшук, а у травні 2022 року суд підтвердив йому вирок та залишив покарання у 6 років тюрми в силі. Обвинувачений також має виплатити родині загиблого 200 тис. грн відшкодування. За даними правоохоронців, Павла Павлова затримали у Київській області, він перебуває під вартою через інший злочин – незаконне поводження зі зброєю.

Крім того, у березні 2022 року поліція затримала активіста цієї ж організації – 32-річного Івана Бовкуна, якого викрили на вимаганні грошей із закарпатських підприємців. За інформацією правоохоронців, активіст погрожував розправою місцевому підприємцю, здійснював тиск на працівників його компанії та блокував роботу підприємства.