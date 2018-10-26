Після скандалу у мерії громада ще раз обговорить облаштування території на Сихові

Ініціатори меморіалу на Сихові вимагають підтримати їхній проект. Разом із ними до міськради прийшли і члени організації «Українська спілка учасників АТО». Чоловіки вимагали вибачень від міського голови Львова.

Оголосили переможців конкурсу на громадські перевезення. На конкурс перевізників подалися сім компаній. Серед них – п'ять львівських.

Львів'яни завоювали чотири нагороди на «Іграх Нескорених». Вони захищали Україну від російської агресії на сході, а тепер відстоюють честь своєї держави на спортивній арені. Українська збірна блискуче виступає у Сіднеї.

Радіоведучий Люкс ФМ – «жовтий» добродій. Щодня безпекою школярів Андрій Ферцак переймався на різних пішохідних переходах міста.

Національна першість із велотреку. У нашому місті стартував останній в цьому році чемпіонат України з велоспорту на треку. Змагання зібрали майже дві з половиною сотні атлетів.