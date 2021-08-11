Останні приготування перед відкриттям вулиці Богдана Хмельницького. Парк для відпочинку на місці сміттєзвалища. Звучить, як фантастика, але приклади у світі підтверджують, що все можливо. Рекультивація Грибовицької сміттярки переходить на новий етап. Врятуємо Вікторію разом. До збору коштів крихітки зі СМА долучається все більше людей. На сьогодні вже зібрано чверть потрібної суми. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 11 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 515 (+20 за попередню добу).

Львівську вчительку звинуватили у загибелі учня на водоспаді Кам'янка

45-річна вчителька львівської школи №82 Людмила Гребень постане перед судом за звинуваченням у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

Помер останній онук Івана Франка

У Києві на 90-му році життя помер останній онук українського письменника Івана Франка, уродженець Львова Роланд Франко.

Нацгвардієць викрав автомобіль, щоб поїхати зі Львова у Тернопіль

Нацгвардієць хотів поїхати до себе додому на Тернопільщину та вирішив зробити це, викравши чуже авто. За викрадення йому загрожує обмеження або позбавлення волі від трьох до п’яти років.

У дворі будинку на вул. Коперника у Львові виявили будівельні роботи, які проводяться без жодних дозволів.

Львівські університети селитимуть у гуртожитки лише вакцинованих студентів

Обласна комісія ТЕБ і НС розробила нові рекомендації напередодні навчального року. Такі заходи, на думку посадовців, мають запобігти можливому спалаху Covid-19 на початку нового навчального року.

45-річного мотоцикліста втретє за рік зупинили у Львові п’яним за кермом

Чоловік систематично сідає за кермо мотоцикла у нетверезому стані попри те, що у нього вилучили права.

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