У Львові шукають директорів для шкіл. Обіцяють зарплату у 1000 доларів. Снопківський парк збільшили на понад 11 га. Для чого депутати облради змінили межі і площу львівського парку-пам’ятки? І про найбільший реабілітаційний центр на Львівщині для людей з інвалідністю. Комплекс у Великому Любені почали будувати ще у 2009 році і от нарешті здали. Щорічно тут зможуть приймати на відновлення понад тисячу пацієнтів з усієї України. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 14 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 057 (+14 за попередню добу).

Львів побив історичний температурний рекорд за останні 75 років

14 липня синоптики зафіксували 32℃, що є рекордом за весь період спостережень.

Суд оштрафував хлопця, що викинув електросамокат у фонтан на площі Ринок у Львові

29 травня хлопець перебував на площі Ринок у Львові та викинув прокатний електросамокат компанії Bolt у фонтан. У постанові суду не вказано чому він це зробив.

«Випив сто грам і більше не буду»

Лише в однієї судді Кам’янка-Бузького районного суду Іванни Бакай є мінімум 80 випадків, коли вона закривала справи проти нетверезих водіїв через доволі дивні мотиви. Ми розповідаємо про неї детальніше.

Львів’янин відсудив в поліції 81 тис. грн через ДТП з авто патрульних

Патрульні склали на водія Chevrolet Aveo протокол про порушення ПДР, однак у суді його визнали невинним.

Троє мешканців Рівненщини відібрали у львівського бізнесмена 800 тис. грн

26-річний чоловік займається продажем будматеріалів та зустрівся з клієнтом, який погрожував йому пістолетом.

Львів’янин став чемпіоном світу з п’ятиборства серед юніорів

За перемогу Юрій Ковальчук та його тренер отримають премії по 10 тис. грн від міста.

Пішли в гори, там добре

Пропонуємо п’ять вершин області, куди можна піднятися навіть без особливої фізичної підготовки. Усі маршрути промарковані, загубитись чи зійти зі шляху практично неможливо.

Апеляційний суд дозволив Малехову вихід зі складу Львівської ОТГ

Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив попереднє рішення Окружного адміністративного суду Києва, який скасував розпорядження уряду про приєднання села Малехів до Львівської ОТГ.

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