В Україні нарешті запрацював закон про мову. Відтепер туризм, розваги та культура будуть україномовними. Замість тюрми - громадський простір, офіси та навіть школа й садочок. Компанія SoftServe стала офіційним власником більшої частини колишньої виправної колонії на Хуторівці. І традиційні антиковідні вихідні вже на носі. Де і як львів'янам щепитися у суботу-неділю. Про головні новини дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 16 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 095 (+18 за попередню добу).

Львів другий день поспіль б'є температурні рекорди

Не зважаючи на опади та грозу у другій половині дня, це було найспекотніше 15 липня за останні 75 років.

Суд арештував ділянки чотирьох відомих спортсменів на околиці Львова

Ділянки були призначені для індивідуального дачного будівництва і спортсмени зареєстрували на них право власності. Проте до суду звернулися троє людей, які заявили що 40 років вже користуються цими землями.

У 7-річної мешканки Мостищини лікарі діагностували правець

Це перший цього року випадок небезпечного інфекційного захворювання на Львівщині. За словами лікарів, найпростіший метод вберегти дітей від цієї важкої недуги – вакцинація.

28-річного рецидивіста засудили за напади на дівчат у Перемишлянах

Впродовж півгодини злочинець вчинив два напади на молодих жінок. Його затримали перехожі чоловіки, які почули крики однієї з потерпілих.

Загибла на колії водійка виявилася працівницею «Львівської залізниці»

Поїзд протаранив автомобіль Daewoo Nexia на перегоні Добросин — Рава-Руська біля с. Панчишини. Водійка переїжджала залізничний переїзд і проігнорувала попереджувальні сигнали про наближення поїзда.

Майже 90 населених пунктів Львівщини залишилися без світла внаслідок негоди

Негода, яка пройшла увечері 15 липня та вночі 16 липня знову завдала шкоди на Львівщині.

Заступника директора шахти біля Червонограда затримали на хабарі

За 37 тис. грн посадовець обіцяв не перешкоджати при поставці вугілля місцевим підприємцям.

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