На Львівщину везуть декілька тисяч доз вакцини CoronaVac. Знаємо кого щеплюватимуть. Допоки одні намагаються вибратися з пандемії – інші спонукають до ігнорування карантину. Справа псевдоактивіста Остапа Стахіва нині була в суді. Розповімо, чи покарали його за антивакцинаторські проповіді. І насамкінець – про добру й важливу ініціативу. Наші журналісти побували у центрі соціальної підтримки дітей та сімей у потребі. Про головні події дня розповість Софія Трощук.

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Станом на 26 травня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 65 840 (+85 за попередню добу).

Львівського школяра звільнили від покарання за спробу зґвалтування

26-річна жінка поверталась із весілля та відбилась від нападника тортом і сумкою.

Замість знесення незаконної каплиці львівський священик її розбудував

Напередодні Великодня на вул. Малоголосківській з’явилась дерев’яна каплиця. Священик ПЦУ Олексій Леонов без дозволів облаштував каплицю у будівельному вагончику, а зараз розбудовує.

Львівський суд скасував припис Мінкульту про заборону будівництва ЖК на Кастелівці

Припис про зупинення будівництва ЖК Avalon Prime Міністерство культури винесло наприкінці січня цього року.

Вчительку християнської етики з Самбора виправдали у справі про п’яну їзду

Їй загрожувало 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на рік.

Компанія Дубневича розпочала будівельні роботи на території львівської Цитаделі

Оборонну вежу казарми Цитаделі перетворять на офісно-мистецький центр.

Суд втретє відмовився штрафувати львівського ковід-дисидента Остапа Стахіва

Галицький районний суд Львова відмовився штрафувати провокатора Остапа Стахіва за порушення карантинних правил і поширення неправдивих чуток щодо вакцинації.

У четвер частина вулиць у двох районах Львова буде без води

27 травня окремі вулиці Залізничного і Франківського районів будуть без води. На вул. Степана Бандери підключатимуть новий водопровід.

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