Буревію вже немає, а наслідки досі є. На Винниченка ремонтують колектор, який забився під час шторму. Наші абітурієнти отримали максимальні бали з різних предметів ЗНО. Покажемо вам тих, хто працює над своїм майбутнім і також статусом Львова. Креативний простір замість заводу. Колишні цехи «Автонавантажувача» перетворять на новий сучасний простір. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 30 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 876 (+15 за попередню добу).

Поліцейські вилучили найбільшу партію карфентанілу вартістю 110 млн грн

На Львівщині викрили злочинне угрупування, яке організувало лабораторію з виробництва метадону та особливо небезпечного наркотика карфентанілу. Під час обшуків вилучили найбільшу партію карфентанілу — 20 кг.

Стала відома причина загибелі бігуна на львівському півмарафоні

Серед причин зупинки серця 23-річного бігуна Нікіти Носадчука, який помер під час львівського півмарафону у неділю, 27 червня, є зловживання енергетичними напоями та зневоднення організму.

У Львові чергова сильна гроза зі шквальним вітром наробила шкоди

У кожному районі працюють оперативні бригади для ліквідації наслідків негоди. Тимчасово не курсує електротранспорт, а автотранспорт застряг у заторах.

Львівські лікарі сформували 48-річному пацієнтові новий сечовий міхур з кишківника

Понад шість годин хірурги лікарні швидкої допомоги рятували життя 48-річного пацієнта з Волині. Чоловікові через злоякісні пухлини довелося видалити сечовий міхур, але лікарі сформували йому новий з тонкого кишківника.

Частина вул. Винниченка у Львові буде непроїзною два тижні

Через ремонтні роботи вулиця перекрита на ділянці від Лисенка до Кривоноса.

400-бальники ЗНО зі Львова розповіли про підготовку до тестів

Цього року троє львів'ян набрали на зовнішньому незалежному оцінюванні по 400 балів: Матвій Притула, Ірина Суховерська і Данило Невмержицький. Усі вони — випускники фізико-математичного ліцею.

Проект ремонту на Бандери забракували

Хто відповість за відверті помилки і скільки треба часу, щоб усе виправити?

У Львові на вихідні працюватимуть п’ять центрів вакцинації

Центри вакцинації діятимуть у ТРЦ «Форум Львів», «Вікторія Гарденс», Центрі Довженка, на стадіоні «Арена Львів» та у IQMED Clinic.

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