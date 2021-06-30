Головні новини Львова за 30 червня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Буревію вже немає, а наслідки досі є. На Винниченка ремонтують колектор, який забився під час шторму. Наші абітурієнти отримали максимальні бали з різних предметів ЗНО. Покажемо вам тих, хто працює над своїм майбутнім і також статусом Львова. Креативний простір замість заводу. Колишні цехи «Автонавантажувача» перетворять на новий сучасний простір. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.
Станом на 30 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 876 (+15 за попередню добу).
Поліцейські вилучили найбільшу партію карфентанілу вартістю 110 млн грн
На Львівщині викрили злочинне угрупування, яке організувало лабораторію з виробництва метадону та особливо небезпечного наркотика карфентанілу. Під час обшуків вилучили найбільшу партію карфентанілу — 20 кг.
Стала відома причина загибелі бігуна на львівському півмарафоні
Серед причин зупинки серця 23-річного бігуна Нікіти Носадчука, який помер під час львівського півмарафону у неділю, 27 червня, є зловживання енергетичними напоями та зневоднення організму.
У Львові чергова сильна гроза зі шквальним вітром наробила шкоди
У кожному районі працюють оперативні бригади для ліквідації наслідків негоди. Тимчасово не курсує електротранспорт, а автотранспорт застряг у заторах.
Львівські лікарі сформували 48-річному пацієнтові новий сечовий міхур з кишківника
Понад шість годин хірурги лікарні швидкої допомоги рятували життя 48-річного пацієнта з Волині. Чоловікові через злоякісні пухлини довелося видалити сечовий міхур, але лікарі сформували йому новий з тонкого кишківника.
Частина вул. Винниченка у Львові буде непроїзною два тижні
Через ремонтні роботи вулиця перекрита на ділянці від Лисенка до Кривоноса.
400-бальники ЗНО зі Львова розповіли про підготовку до тестів
Цього року троє львів'ян набрали на зовнішньому незалежному оцінюванні по 400 балів: Матвій Притула, Ірина Суховерська і Данило Невмержицький. Усі вони — випускники фізико-математичного ліцею.
Проект ремонту на Бандери забракували
Хто відповість за відверті помилки і скільки треба часу, щоб усе виправити?
У Львові на вихідні працюватимуть п’ять центрів вакцинації
Центри вакцинації діятимуть у ТРЦ «Форум Львів», «Вікторія Гарденс», Центрі Довженка, на стадіоні «Арена Львів» та у IQMED Clinic.