На території не буде житлових забудов, але чи створять там взагалі хоч щось – під питанням. Нардеп Олександр Юрченко вчинив ДТП під наркотиками в центрі Львова. А потім ще й конфліктував з копами і вдався до тиску на потерпілого. Робити добро - легко, особливо коли гуртом. Наша редакція долучилася до акції «Мільйон троянд для Вікторії». Зараз уся країна намагається врятувати маленьку дівчинку зі страшним діагнозом СМА. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

+29

Станом на 9 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 017 (+29 за попередню добу).

Причиною отруєння відвідувачів ресторану «Панський Книш» стала сальмонела

21 відвідувач ресторану госпіталізований до Львівської обласної інфекційної лікарні, з них вісім дітей, ще троє лікуються амбулаторно.

У Львові прийняли правила користування електросамокатами

Депутати Львівської міської ради підтримали ухвалу, яка обмежує користування електросамокатами у Львові. Пояснюємо, чому ці правила насправді не працюватимуть.

Медики підтвердили стан наркосп'яніння нардепа Юрченка під час ДТП у Львові

На площі Міцкевича у центрі Львова 32-річний народний депутат Олександр Юрченко (екс-член фракції «Слуга народу») за кермом Ford Mustang в’їхав у Volkswagen Jetta, а потім побив його водія.

«Рух» та «Львів» не зможуть грати на стадіоні «Україна» матчі УПЛ

«Рух» та «Львів» відмовилися від послуг «Арена Львів» через конфлікт з керівництвом стадіону.

Понад 19 гектарів Брюховицького лісу перетворять у кладовище

Територію Голосківського кладовища збільшать на 19,1 га за рахунок території Брюховицького лісу. Депутати Львівської міськради погодили розробку документів, що дозволять реалізувати цей намір.

Львівська мерія офіційно заборонила забудовувати територію ЛАЗу житлом

Територію колишнього заводу мають використати під виробництво або громадську функцію.

Синоптики попередили про грози та шквали у Львові та області

У суботу, 10 липня, по місту та області вдень буде гроза, місцями град. Синоптики прогнозують шквали. Температура на території області вночі 13-18° тепла, вдень 23-28°тепла.

Куди піти у Львові у вихідні 9-11 липня

Прем'єра «Тригрошової опери», нічні екскурсії «Забави на Петра», Фестиваль музики Кендлінгера, світлини Івана Миколайчука та Майстерня фантазій.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter