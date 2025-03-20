Сергій Михайлюк очолював управління з 2016 року

Начальник головного управління ДСНС України в Чернівецькій області Сергій Михайлюк опублікував декларацію про доходи за 2024 рік. Згідно з нею, головний рятувальник за минулий рік отримав у подарунок мотоцикл Harley-Davidson 2013 року випуску. Також він задекларував понад 1 млн грн, а його дружина Олена – дохід від продажу рухомого та нерухомого майна в розмірі 784 тис. грн.

З нерухомого майна начальник головного управління ДСНС України Буковини Сергій Михайлюк вказав будинок площею 278 м2 та земельну ділянку в Чернівцях. Ці об’єкти належить Вірі Михайлюк, а сім’я рятувальника там проживає. З його декларації за 2024 рік зникла службова квартира площею 62,8 м2, яку він декларував у 2022 році і в якій раніше жив. Також в декларації вже не значиться, що раніше дружина Олена Михайлюк володіла земельною ділянкою площею 18 582 м2 в місті Заставна Чернівецького району та квартирою площею 125,8 м2. Вартість цього житла, згідно з декларацією за 2022 рік, становила понад 1000 гривень. Однак в документі за 2024 рік Олена Михайлюк отримала дохід від продажу нерухомого майна в розмірі 447 тис. грн Вірі Михайлюк.

В 2024 році сім’я Михайлюків отримала у власність автомобіль BMW 640 I 2019 року випуску. Задекларована вартість авто – 280 тис. грн, і належить воно Олені Михайлюк. Сергію Михайлюку подарували мотоцикл Harley-Davidson моделі FLHTCUI 2013 року випуску. Вказана в декларації вартість – 191 тис. грн. Ціна мотоцикла такої моделі 2007 року випуску на сайті AvtoRia складає понад 400 тис. грн. Також керівник ДСНС Буковини має ще два мотоцикли – ще один Harley-Davidson моделі Street Glide FLHXSW 2012 року випуску та BMW K1200S 2005 року випуску. В декларації вказано, що вартість обох мотоцикла за останньою грошовою оцінкою складає по 5 тис. грн.

За 2024 рік Сергій Михайлюк на посаді керівника ДСНС Буковини заробив понад 1 млн грн. Також він отримав 17 тис. грн за викладання в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Виплатили йому і соціальні виплати з різних державних установ в розмірі 33 тис. грн. У 2022 році Сергій Михайлюк продав свій старий мотоцикл і отримав за нього 49 тис. грн.

Також в головного рятувальника є 77 тис. доларів готівкою, а на банківських рахунках він має майже 52 тис. грн. Дружина Олена Михайлюк зарплату не отримує, однак в 2024 році вона мала дохід від продажу нерухомого майна в розмірі 447 тис. грн та рухомого майна в розмірі понад 237 тис. грн.

Додамо, що Сергій Михайлюк очолював управління ДСНС Буковини з 2016 року. В 2025 році після завершення контракту йому не продовжили договір. Також він подав декларацію перед звільненням.