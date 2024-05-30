Чернівецький інститут є філією Державного торговельно-економічного університету

Головну бухгалтерку Чернівецького торговельно-економічного інституту оштрафували за хабар від вступника. Жінка вимагала і отримала 1000 доларів від військовозобов'язаного чоловіка, а натомість пообіцяла йому безперешкодний вступ на 2 курс вищого навчального закладу. В суді посадовиця свою провину визнала повністю і попросила суворо її не карати.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що житель Чернівців, який є військовозобов’язаним, звернувся 24 січня до головної бухгалтерки навчального закладу. Чоловік розповів, що планує вступити на навчання. Працівниця інституту Оксана Гринцарь під час розмови зрозуміла, що чоловік хоче таким чином отримати відстрочку від військової служби. Обвинувачена відвела чернівчанина до заступника директора Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету, пояснивши, що такі рішення можуть бути прийняті тільки керівництвом закладу.

«Цього ж дня заступник повідомив чоловіку в присутності головної бухгалтерки, що його можна зарахувати його на 2 курс денної форми навчання за спеціальністю “Маркетинг”. Чоловік погодився на таку пропозицію. Після чого він разом з бухгалтеркою пішли в кабінет методиста», – йдеться у вироку Шевченківського районного суду від 14 травня.

Обвинувачена повідомила чоловіку, що він зможе втупити в заклад лише після того, як надасть їй хабар в розмірі 1000 доларів. Жінка також додала, що за навчання також доведеться офіційно платити понад 16 тис. грн. Бухгалтерка також додала, що якщо він погодиться, то отримає відстрочку від мобілізації на весь термін навчання.

Чернівчанин погодився на умови обвинуваченої. Чоловік 1 лютого знову прийшов в робочий кабінет до головної бухгалтерки і надав їй хабар в розмірі 1000 доларів.

У судовому засіданні обвинувачена Оксана Гринцарь повністю визнала вину у вчиненні інкримінованого їй правопорушенні. Жінка щиро розкаялася і зазначила, що одержала від місцевого жителя 1000 доларів за вплив на посадових осіб Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ щодо його вступу до навчального закладу. Бухгалтерка попросила суворо її не карати.

Суддя Шевченківського районного суду Чернівців Петро Гавалешко визнав жінку винною і призначив їй штраф в розмірі 59,5 тис. грн. На рішення суду можна також подати апеляційну скаргу.