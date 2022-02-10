Кабінет міністрів розширив перелік товарів і послуг, на які можна витратити 1000 грн за вакцинацію. До нього ввійшла передплата періодичних друкованих видань. Можливість передплачувати друковані ЗМІ за «ковідну тисячу» стане доступна з 14 лютого, повідомила в четвер, 10 лютого, прес-служба «Укрпошти».

«В “Укрпошті” можна витратити отримані в рамках програми “єПідтримка” кошти на періодику та передплатити онлайн будь-які періодичні видання з поточних місяців 2022 року», – сказано в повідомленні.

Оформити передплату на друковані ЗМІ можна через сервіс «Онлайн-передплата» на сайті «Укрпошти», маючи картку «єПідтримка».

«Ліміт за оплатою обраних видань карткою єПідтримка дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-які видання вартістю до 1000 грн і оплатити їх на сайті “Укрпошти”, зазначивши номер картки “єПідтримка”», – пояснили в компанії.

Як повідомляв ZAXID.NET, 9 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення розширити програму виплат для вакцинованих громадян та перерахувати додаткові 500 гривень за бустерну дозу. Ці гроші почнуть нараховувати з 14 березня. Також уряд подовжив можливість використання 1000 грн за вакцинацію з чотирьох до дев’яти місяців.