У неділю, 16 січня, в Україні набула чинності норма закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», згідно з якою всі загальнодержавні й регіональні газети й журнали повинні виходити українською мовою.

Вони можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видаються державною мовою. У законі сказано, що всі мовні версії мають видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

Розповсюдження друкованих ЗМІ, виданих іноземними мовами, за передплатою допускається за умови забезпечення їх засновниками можливості передплати в Україні аналогічного видання державною мовою.

Закон передбачає, що у місцях розповсюдження друкованої преси кількість назв таких видань державною мовою повинна становити щонайменше 50%. Також, згідно з законом, у торгових точках, де можна купити друковане видання іншою мовою, повинна бути можливість купити аналогічне видання українською мовою.

Порушникам загрожують штрафи від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800–8500 грн). За повторне порушення – штраф від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів (8500–11900 грн). Притягувати порушників до адміністративної відповідальності має Уповноважений із захисту державної мови, але не одразу, а з 16 липня 2022 року.

Водночас вимоги статті 25 не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською та іншими офіційними мовами Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти українською мовою, та на наукові видання.

Для друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження відповідні норми статті 25 набудуть чинності з 16 липня 2024 року.

Як зазначає «Детектор медіа», більшість друкованих видань обрала перехід на українську, оскільки видавати версії двома мовами – нерентабельно. Утім, деякі (наприклад, «Бульвар Гордона») планують виходити двома мовами.

Деякі друковані видання почали переходити на українську ще до початку дії цієї законодавчої норми. Так, напередодні Дня незалежності в 2021 році на українську перейшов журнал НВ, На початку грудня українізувався глянцевий журнал ELLE Ukraine. 2 січня 2022 року україномовним став Playboy Ukraine, 10 січня – газета «Вести». 13 січня українською вперше вийшли «КП в Украине» та «Факты и комментарии», 14 січня – журнал «Фокус». Повністю українською стали всі видання UMH Group («Корреспондент», «Футбол», «Теленеделя» тощо), журнал «Бурда» та Viva.