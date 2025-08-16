Нещодавно з’явилося чергове відео росіян з села Андріївка-Клевцове

У суботу, 16 серпня, українська розвідка повідомила, що російська пропаганда активно застосовує нову тактику дезінформації – постановочні відео про нібито захоплення населених пунктів в Україні.

У дописі розповідають, що малі групи окупантів із російськими прапорами намагаються просочитися в окремі українські села, де вони знімають короткі ролики, щоб створити ілюзію успіхів на фронті.

«Такі ролики використовуються для «переможних» звітів перед кремлівським керівництвом та поширення в медіа з метою тиску на українське суспільство», – зазначають розвідники.

Зокрема, напередодні з’явилося чергове відео з села Андріївка-Клевцове. Та бійці «Російського Добровольчого Корпусу» у складі спецпідрозділу ГУР МО «Тимур» та воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади показали реальний стан справ на місці.

Нагадаємо, 29 липня бійці 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького знищили окупантів, які намагались встановити російський прапор у Маліївці Дніпропетровської області.