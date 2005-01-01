Харківські правозахисники звинуватили СБУ в насильному утриманні людей для обміну полоненими

«Харківська правозахисна група» оприлюднила інформацію про те, що Служба безпеки України примусово утримує людей для обміну з «владою» самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», заявив у понеділок, 11 червня, на брифінгу в «Українському кризовому медіа-центрі» її директор Євген Захаров.

«СБУ шукає людей, причетних до вчинення злочинів, підслідних, починають з ними працювати, пропонуючи їм обмін. У людей, як правило, немає виходу, вони погоджуються. Їх тримають в невідомому місці без будь-якого зв’язку з зовнішнім світом», – сказав він.

Захаров додав, що утримування полонених триває до обміну. За його словами, ці випадки – класичне насильницьке зникнення.

«На превеликий жаль, Служба безпеки почуває себе у цьому сенсі абсолютно безкарною», – повідомив Захаров.

Зазначимо, інформацію про те, що СБУ, зокрема її харківське управління, утримує людей у таємних ізоляторах, раніше повідомляли міжнародні правозахисники та деякі українські журналісти. Зокрема, про наявність «таємних тюрем СБУ» заявляли міжнародні правозахисники, однак в СБУ ці звинувачення неодноразово спростовували. 1 вересня 2016 року СБУ запросила журналістів до свого СІЗО, який зараз офіційно не працює і розташований у Харкові, та показала усі приміщення ізолятора, в тому числі й відремонтовані до Євро-2012, але утримуваних осіб там на той момент не виявили. Пізніше, вже в березні 2018 року, на цю тему зробили розслідування українські журналісти з «Громадського ТБ», в якому п’ятеро людей, яких раніше СБУ нібито помістила до «таємної тюрми» у Харкові, розповіли про своє перебування там і про умови, в яких їх утримували.