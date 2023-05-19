Helsi сповіщатиме про кожен запис до лікаря через скарги на «фейкові візити»
Українці зможуть контролювати записи на прийом до лікаря за допомогою сповіщень в Helsi
У застосунку Helsi пацієнт отримуватиме сповіщення про заплановані та завершені прийоми у лікаря. Опцію додали після масових скарг на фейкові записи у застосунку.
У прес-службі Helsi, пояснили, що тепер у застосунку українці зможуть побачити, що відбувається з їхніми даними. Зокрема, пацієнти отримуватимуть push-повідомлення про створені записи:
- про запланований прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини;
- про завершений прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини
- матимуть опцію поскаржитися на прийом.
Для того, щоб отримувати push-повідомлення, потрібно перевірити налаштування у смартфоні та дозволити додатку надсилати сповіщення.
Додаткові налаштування не потрібні. Варто лише дати згоду на надсилання push-повідомлень під час першого входу у застосунок.
Нагадаємо, понад тиждень тому чимало українців помітили, що в електронних кабінетах медичної системи Helsi з’явилися записи та візити до лікарів, яких вони насправді не планували. Ймовірно, медики таким чином «забивають» робочі дні, щоб отримати більшу зарплату, а в МОЗ пообіцяли розібратися з проблемою.