У застосунку Helsi пацієнт отримуватиме сповіщення про заплановані та завершені прийоми у лікаря. Опцію додали після масових скарг на фейкові записи у застосунку.

У прес-службі Helsi, пояснили, що тепер у застосунку українці зможуть побачити, що відбувається з їхніми даними. Зокрема, пацієнти отримуватимуть push-повідомлення про створені записи:

про запланований прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини;

про завершений прийом медпрацівником для пацієнта або його дитини

матимуть опцію поскаржитися на прийом.

Для того, щоб отримувати push-повідомлення, потрібно перевірити налаштування у смартфоні та дозволити додатку надсилати сповіщення.

Додаткові налаштування не потрібні. Варто лише дати згоду на надсилання push-повідомлень під час першого входу у застосунок.

Нагадаємо, понад тиждень тому чимало українців помітили, що в електронних кабінетах медичної системи Helsi з’явилися записи та візити до лікарів, яких вони насправді не планували. Ймовірно, медики таким чином «‎забивають» робочі дні, щоб отримати більшу зарплату, а в МОЗ пообіцяли розібратися з проблемою.