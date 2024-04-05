На Хмельниччині прокурори домоглися збереження земель Вовчанського заказника

Господарський суд Хмельницької області скасував незаконну державну реєстрацію 62 га заказника «Вовчанський», як земель сільськогосподарського призначення. Вартість ділянки оцінюють у майже 390 млн грн. Про це 4 квітня повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, під час інвентаризації 62 га землі, що розташована у межах заповідної території, віднесли до земель сільськогосподарського призначення.

«Аби не допустити знищення заказника обробітком земельної ділянки, окружна прокуратура звернулась до суду з відповідними позовними вимогами, які Господарський суд Хмельницької області підтримав», – зазначають у прокуратурі.

Додамо, що гідрологічний заказник місцевого значення «Вовчанський» розташований на території Розсошанської громади Хмельницького району. Був створений у 1982 році для збереження в природному стані колишніх торф’яних кар’єрів для відтворення генофонду тваринного та рослинного світу. Вовчанський заказник — один із найбільших за площею заказників області. Він є місцем охорони і відтворення мисливських видів птахів, має водорегулююче, естетичне та рекреаційне значення.